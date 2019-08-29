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Memur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 13:52 | Son Güncelleme

MEMUR Sendikaları (Memur-Sen) Konfederasyonu en Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun hükümetin 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 teklifini onaylamasına ilişkin, "Hakem Heyeti adaletten şaştı, Kamu İşvereni Heyeti'ne noterlik yapmış oldu" dedi.

Memur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- MEMUR Sendikaları (Memur-Sen) Konfederasyonu en Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun hükümetin 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 teklifini onaylamasına ilişkin, "Hakem Heyeti adaletten şaştı, Kamu İşvereni Heyeti'ne noterlik yapmış oldu" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basın toplantısı düzenledi. Yalçın, 5'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinin 1 Ağustos'ta başladığını, 20 Ağustos'ta sona erdiğini, sürecin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındığını hatırlattı. Yalçın, "Masada uzlaşılan maddelerin, 'uzlaşılmadı' sayılması hakikaten hayret verici. Bu konuda tepkimizi ifade ettik ve bize gönderilen tespit tutanaklarını şerhli teslim aldık. Netice itibarıyla kaybı imzalamadık, kazanım üretecek bir teklif de masaya gelmedi. Kamu İşveren Heyeti ise masada uzlaşılan maddeleri Hakem Kurulu'na götürmedi. Hakem Heyeti, masada varılan uzlaşıları sormadan yeni bir toplu sözleşmeymiş gibi bir süreç yönetimi yaptı. Hakem Heyeti adaletten şaştı, Kamu İşveren Heyeti'ne bu anlamda noterlik yapmış oldu" dedi.
Toplu sözleşme sürecinin geride kaldığını ve süreç sonunda 3 şeyin tartışılır hale geldiğini kaydeden Yalçın, "Bir; kamu işvereninin güvenilirliği, iki; hakem heyetinin özerkliği, üç; 4688 sayılı toplu sözleşme yasamızın yeterliliği. Bunların üçü tartışılır hale geldi. Bundan sonraki süreç bunların tartışılacağı ve düzeltilmesi için her şeyin yapılacağı bir süreç olacaktır" diye konuştu.
'YÜZDE 14'LÜK ZAMMI KABUL ETMEK SENDİKACILIĞA YAKIŞMAZ'
Yalçın, Memur-Sen olarak sürece ilişkin bütün boyutları istişare ettiklerini kaydederek, şöyle konuştu:
"Memur-Sen olarak, 'bizim şunu da yapsaydık' dediğimiz bir boşluk bırakılmadı. Adımların tamamı atılmış oldu. Gelen teklif ortada, kimse bizden yüzde 14'lük zamma imza atmamızı beklememeliydi. Sendikacılığın haysiyetine yakışmaz, emeğin izzetine yakışmaz, emekçinin onuruna yakışmaz. İki yılda yüzde 14'lük zam Memur-Sen'in kabul edebileceği bir zam değildir. Bundan sonraki tüm süreçler, yine toplantılarla yapacağımız istişare ile belirlenecektir. Önümüzde yoğun bir teşkilat toplantıları süreci olacak. Türkiye buluşmaları yapacağız teşkilatımızla, bazı sözleri orada söylemiş olacağız."

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Memur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptıMemur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptıMemur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı

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