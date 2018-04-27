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Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

FİNANS HABERLERİ  | 27.04.2018 21:48 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı canlı yayında "Ben kamudaki tüm çalışanların sözleşmeli olmasından yanayım. Sözleşmeli olmak güvence açısından olumsuzluk getirmiyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı canlı yayında 'Sözleşmeli öğretmene kadro yok mu? Kamudaki sözleşmeliler de kadro bekliyor. Bu süreçte böyle bir vaat olacak mı?' sorusuna "Ben hiç popülizm sevmem. Benim gönlümdeki kamuda çalışanların hepsinin sözleşmeli olması. Sözleşmeli olmak güvence açısından olumsuzluk getirmiyor. 20 bin küsür öğretmen aldık baştan dedik ki siz beş yıl şurada çalışacaksınız dedik. Çeşitli mazeretlerle buradan filanca ile gitmek istiyorum dediler. Bu planlamayı bozuyor. Sözleşmeyle verimlilik artıyor. Bölgeler arasındaki ihtiyaçlar artıyor. Nerede ihtiyaç varsa oraya öğretmen alınıyor. Sözleşme iş güvenliği konusunda ve ücret bakımından bir sorun yaratmıyor. Kamu çalışanlarının tanımı tek olmalı. Bu da yine kanunla olmalı" yanıtı verdi.

Gazeteci Erdoğan Aktaş, 'Reformlardan biri bu mu olacak' sorusunu sordu, Başbakan Yıldırım 'evet' yanıtını verdi.

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Binali Yıldırım memur sözleşmeli kamu personeli kamu çalışanları

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