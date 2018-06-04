FİNANS

Memurun gözü haziran enflasyonuna çevrildi

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 15:35 | Son Güncelleme

Toplu sözleşmeye göre, yılın ikinci yarısında yüzde 3,5 zam alacak devlet memurları ve emeklilerinin gözü, ilk 5 aydaki enflasyonun yüzde 6,39 olarak gerçekleşmesinin ardından, haziran ayı rakamlarına çevrildi - Memurlar, haziranda fiyatların sabit kalması veya yüzde 2,39'dan daha az düşmesi halinde bile temmuzda enflasyon farkı alacak

DENİZ ÇİÇEK - Toplu sözleşmeye göre, yılın ikinci yarısında yüzde 3,5 zam alacak devlet memuru ve emeklilerinin gözü, yılın 5 ayındaki enflasyonun yüzde 6,39 olarak gerçekleşmesinin ardından, enflasyon farkı için haziran ayı rakamlarına çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, memur maaşlarına da baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 1,62 yükseldi, yılın ilk 5 ayındaki artış ise yüzde 6,39 oldu. Böylece 5 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken, bu durum yüzde 2,39'luk enflasyon farkını ortaya çıkardı.

Temmuzda açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamının eksi 2,39 veya bu rakamdan daha düşük çıkmaması halinde memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.

Haziran ayında TÜFE sabit kalsa bile enflasyondan kaynaklı ortaya çıkan yüzde 2,39'luk fark maaşlara yansıtılacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018 Haziran ayı tüketici fiyat endeksinin, 2017 Aralık ayına göre 6 aylık değişim oranı yüzde 4'ü aşarsa memurlara enflasyon farkı ödenecek.

Memurlar, toplu sözleşme gereği yılın ikinci yarısı için ise yüzde 3,5 zam, Haziran-Aralık 2018 dönemi enflasyonun zam oranının üzerinde çıkması durumunda da fark alacak.

PARTNER'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!
TOKİ Başkanı Turan Gaziantep'te müjdeyi verdiTOKİ Başkanı Turan Gaziantep'te müjdeyi verdi
Kiraz dalında kaldıKiraz dalında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enflasyon memur zam

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Bunu yapana 8 yıl erken emeklilik yolu

Bunu yapana 8 yıl erken emeklilik yolu

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Herkes o ehliyetin peşinde

Herkes o ehliyetin peşinde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da 'İlk 250 büyük firma' araştırmasında sona yaklaşıldı

Bursa'da 'İlk 250 büyük firma' araştırmasında sona yaklaşıldı

Deri sektöründen Rusya'ya 5 ayda 110 milyon dolarlık ihracat

Deri sektöründen Rusya'ya 5 ayda 110 milyon dolarlık ihracat

TOKİ Başkanı Turan Gaziantep'te müjdeyi verdi

TOKİ Başkanı Turan Gaziantep'te müjdeyi verdi

Kiraz dalında kaldı

Kiraz dalında kaldı

Şanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğu

Şanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğu

Örnek proje Gaziantep Kuzey Şehir'de yaşam başlıyor

Örnek proje Gaziantep Kuzey Şehir'de yaşam başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.