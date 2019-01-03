FİNANS

Memurun zamlı maaşı belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 13:02 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı: - "Gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 6,73 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 10,73 artış yapılmıştır" - "Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 10,19 artış sağlanmıştır" - "Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselmiştir"

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 6,73 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 10,73 artış yapıldığı belirtilerek, bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 3 bin 512 liraya, en düşük memur emekli aylığının da 2 bin 379 liraya yükseldiği bildirildi.

Bakanlıktan, 2019 yılı ocak döneminde kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin yapılan açıklamada, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarındaki artışların, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendiği hatırlatıldı.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 artış öngörüldüğü hatırlatılarak, 2018 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 10,19 gerçekleştiğine işaret edildi.

Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 6,73 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 10,73 artış yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 10,19 artış sağlanmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselmiştir."

Bu artışlar neticesinde 2018 Temmuz ve 2019 Ocak dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı (lira) şöyle:

UNVANLAR

Derece

NET GÖREV AYLIĞI (*)

2018 Temmuz

2019 Ocak

GENEL MÜDÜR

1/4

10.507

11.690

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu)

1/4

5.519

6.146

MEMUR - (Üniversite mezunu)

9/1

3.387

3.786

ÖĞRETMEN

1/4

4.247

4.737

KAYMAKAM 1. sınıf

1/4

9.651

10.722

BAŞKOMİSER

3/1

5.516

6.142

POLİS MEMURU

8/1

4.823

5.375

UZMAN DOKTOR

1/4

6.568

7.308

HEMŞİRE- (Üniversite mezunu)

5/1

4.124

4.595

MÜHENDİS

1/4

5.634

6.274

TEKNİSYEN-(Lise mezunu)

11/1

3.527

3.941

PROFESÖR

1/4

9.089

10.100

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

5.347

5.956

VAİZ

1/4

4.415

4.924

AVUKAT

1/4

5.377

5.990

(*) Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı memur

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