FİNANS

MenaPay’in kripto parası MPAY BigONE’da işlem görmeye başladı

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan MENA Bölgesinin ilk blockchain tabanlı ödeme sistemi olan MenaPay’in kripto para birimi MPAY, 20 Eylül itibariyle Çin merkezli kripto para borsası BigONE’da işlem görmeye başladı.

MenaPay’in kripto parası MPAY BigONE’da işlem görmeye başladı

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan MENA Bölgesinin ilk blockchain tabanlı ödeme sistemi olan MenaPay’in kripto para birimi MPAY, 20 Eylül itibariyle Çin merkezli kripto para borsası BigONE’da işlem görmeye başladı.
MenaPay CEO’su Çağla Gül Şenkardeş, MPAY’in söz konusu listelenmesi sonrası Çinli yatırımcıların sorularını yanıtladı.
Asya ülkelerindeki yatırımcılardan büyük ilgi görmelerinden ve BigONE gibi önemli bir platformda yer almaktan memnun olduğunu belirten Gül Şenkardeş, MenaPay olarak kısa bir süre içerisinde hem MENA bölgesinde ardından ise Asya’da önemli başarılara imza attıklarını vurguladı.
Şenkardeş, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yatırımcılarımıza verdiğimiz güvenle birlikte amacımız yakın zamanda global bir marka olarak yatırımcılarımıza sağladığımız faydayı artırmaktır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 18 ülkede yaklaşık 450 milyon insan yaşıyor. Bu nüfusun yüzde 84’ü bankasız. Yani banka hesapları ve kredi kartları yok. Biz geliştirdiğimiz mobil MenaPay uygulaması ile bankaya ihtiyaç duymadan nakit parayı dijitalleştirerek ve cep telefonuna yüklemesini sağlıyoruz. Projemizin arkasındaki temel çıkış noktası bu bölge insanlarına bu imkânı sağlamak yatıyor. Nakitsiz toplum hedefi yolunda MenaPay, nakit parayı dijitalleştirerek blok zinciri teknolojisinin günlük hayatın her alanında kullanılabileceğinin en güzel örneklerinden birini ortaya çıkartmayı hedefliyor. Stellar altyapısı kullanılarak geliştirilen MenaPay Blok Zinciri Platformu, dünya ortalaması 15 saniyeyi bulan işlem tamamlama süresini dokuz saniyenin altına düşürerek en çok kullanılan ödeme sistemlerinden yaklaşık iki kat daha hızlı, şeffaf ve güvenli işlem yapılabilmesini sağlıyor.” (Fotoğraflı)

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Türkiye pazarından Thomas Cook, 2 yılda 3.159 milyar TL satış geliri elde ettiTürkiye pazarından Thomas Cook, 2 yılda 3.159 milyar TL satış geliri elde etti
“Faizsiz Bitcoin çay pulundan farksız”“Faizsiz Bitcoin çay pulundan farksız”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Bankada parası olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankada parası olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bursalı işçinin 18 yıllık hukuk savaşı zaferle bitti

Bursalı işçinin 18 yıllık hukuk savaşı zaferle bitti

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

Gram ve çeyrek altında son durum

Gram ve çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBM / Duman: EYT için komisyonda üç farklı teklif var

TBM / Duman: EYT için komisyonda üç farklı teklif var

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Türkiye pazarından Thomas Cook, 2 yılda 3.159 milyar TL satış geliri elde etti

Türkiye pazarından Thomas Cook, 2 yılda 3.159 milyar TL satış geliri elde etti

“Faizsiz Bitcoin çay pulundan farksız”

“Faizsiz Bitcoin çay pulundan farksız”

RG - TMSF'nin tasarruflara garantisi yüzde 50 artırıldı

RG - TMSF'nin tasarruflara garantisi yüzde 50 artırıldı

Halkbank Genel Müdürü Arslan: Halk Bankası'na saldırıldıkça banka büyümeye devam ediyor

Halkbank Genel Müdürü Arslan: Halk Bankası'na saldırıldıkça banka büyümeye devam ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.