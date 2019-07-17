GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep kahve kültürünün vazgeçilmez tatlarından menengiç kahvesinin tanıtımı için çeşitli faaliyetler yürüteceklerini belirtti.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) "2019 yılı Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı" kapsamında, GTB tarafından hazırlanan "Menengiç Kahvesini Tanıtıyoruz Projesi"ne onay verildiğini bildirdi.

Menengiç kahvesini dünya pazarlarına taşıyacak tanıtım faaliyetlerine zaman kaybetmeden başlayacakları belirten Akıncı, şu ifadeleri kullandı:

"2017'de şehrimiz adına coğrafi işaret başvurusunda bulunduğumuz menengiç kahvesi, bölgemizde bilinmesine ve tüketilmesine rağmen, ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtım eksiliğinden dolayı maalesef hak ettiği ilgiyi tam olarak göremiyordu. Bu durum şehrimiz adına hem kültürel hem de ticari alanda ciddi bir eksiklik oluşturuyordu. Bu eksikliği gidermek ve böylesi özel bir lezzetin global alanda tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Menengiç Kahvesini Tanıtıyoruz Projesi'ni hayata geçirdik. İKA'nın mali destek programına dahil ettiği projeyle Osmanlıdan günümüze uzanan eşsiz kültürel değerimizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız."