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Menşe ve dolaşım belgelerinde elektronik dönem

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 10:04 | Son Güncelleme

Menşe ispat ve dolaşım belgelerine ilişkin işlemler kurulan elektronik sistemden yapılacak

Menşe ispat ve dolaşım belgeleri, kurulan elektronik sistemden onaylanarak takip edilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gümrük genel tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğlerle Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idaresince vize edilen A.TR dolaşım belgeleriyle menşe ispat belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Tebliğlere göre, menşe ispat ve A.TR dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bakanlık ya da bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarca elektronik ortamda hizmet verilecek.

Menşe ispat ve A.TR dolaşım belgelerinin basım ve dağıtımının gerçekleştirilmesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yetkilendirilen kuruluş olmaya devam edecek. TOBB, TESK ve TİM tarafından basımı yapılan belgeler, takip edilebilir olması koşuluyla ilgili oda ve birliklerce talep eden firmalara ve gümrük müşavirlerine satılacak.

- Bilgiler elektronik sisteme girilecek

Belge satışı sırasında oda veya birlik personelince belgeyi satın alan kişinin TC kimlik numarası, adına belge satın alınan firma veya gümrük müşavirinin ismi ve vergi numarası, satılan menşe ispat belgesinin seri numarasıyla eşleştirilerek elektronik sisteme girilecek. Odalar ve birlikler sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini elektronik sistemden takip edecek. Satıldığı halde 6 ay içinde elektronik sistemden işlem yapılmayan belgeler geçersiz statüye gelecek ve işlem yapılmama sebepleri belgeyi satın alan firma veya gümrük müşaviri tarafından bu sistemden açıklanacak.

Menşe ispat ve A.TR dolaşım belgeleri, yetkilendirilmiş odalar ve birlikler tarafından elektronik sistemden onaylanacak.

Gerekli bilgi ve belgeler, sistemde elektronik olarak imzalanacak.

İhracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi, gereken bilgi ve belgeleri elektronik sisteme yüklemekle sorumlu olacak. Belgelere ilişkin kontroller yapıldıktan sonra, elektronik sistemden onay işlemi tamamlanacak.

A.TR dolaşım belgelerine ilişkin düzenleme, 14 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, menşe belgelerine ilişkin düzenleme ise 28 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

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