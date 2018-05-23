Menşe ve dolaşım belgelerinde elektronik dönem

Menşe ispat ve dolaşım belgeleri, kurulan elektronik sistemden onaylanarak takip edilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gümrük genel tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğlerle Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idaresince vize edilen A.TR dolaşım belgeleriyle menşe ispat belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Tebliğlere göre, menşe ispat ve A.TR dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bakanlık ya da bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarca elektronik ortamda hizmet verilecek.

Menşe ispat ve A.TR dolaşım belgelerinin basım ve dağıtımının gerçekleştirilmesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yetkilendirilen kuruluş olmaya devam edecek. TOBB, TESK ve TİM tarafından basımı yapılan belgeler, takip edilebilir olması koşuluyla ilgili oda ve birliklerce talep eden firmalara ve gümrük müşavirlerine satılacak.