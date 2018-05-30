FİNANS

Meralar daha etkin ve verimli kullanılacak

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 15:12 | Son Güncelleme

Bitkisel Üretim Genel Müdür Vekili Müslüm Beyazgül: - "Özellikle meralarda ot veriminin artırılması, meranın ıslahı veya köylünün kullanmadığı ihtiyaç fazlası meranın bir şekilde ıslahı amacıyla kiraya verilmesi için çalışmalar yapıyoruz" - HRÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sabri Yurtseven: - "Bizde etin fiyatının yükselmesinin en önemli sebebi yemdir. Et meselesi, ot meselesidir. Hayvancılığı en ucuza getirilmenin tek yolu meradır"

Türkiye'de meraların daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla ihtiyaç fazlası alanların kiraya verilmesi için çalışma yapıldığı bildirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Vekili Müslüm Beyazgül ve beraberindeki heyet, Suruç ilçesi kırsalındaki arazilerde incelemelerde bulundu.

Beyazgül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki mera ve otlakların hayvancılıkta daha verimli olarak kullanılmasını sağlayabilmek için farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Meraları ıslah etmeye çalıştıklarını vurgulayan Beyazgül, Türkiye'nin 15 milyon ton civarında yem açığı bulunduğunu kaydetti.

Beyazgül, hayvancılığın en önemli girdilerinin başında yem maliyetlerinin geldiğine dikkati çekerek, bu kapsamda meraların ıslah edilmesinin hayvan üreticilerine büyük katkı sunacağını dile getirdi.

Meraların ıslahı için kiraya verilmesinin planlandığını belirten Beyazgül, "Ülke genelinde bizim 14,6 milyon hektar kadar meramız var, meraların daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle meralarda ot veriminin artırılması, meranın ıslahı veya köylünün kullanmadığı ihtiyaç fazlası meranın bir şekilde ıslahı amacıyla kiraya verilmesi için çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

- "Ucuzlukta tek yol mera"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sabri Yurtseven de yem meselesinin çözülmesi halinde et fiyatlarındaki artışın da önlenebileceğini söyledi.

Yurtseven, Avrupa ülkelerinde etin ucuz olmasının sebepleri arasında uçsuz bucaksız meraların bulunmasının etkili olduğuna dikkati çekti.

Avrupa'da hayvanların maliyetinin düşük olduğunu anlatan Yurtseven, "Orada hayvanlar sürekli merayla besleniyor, gür otlar var. Mera, çayır bu konuda ciddi bir yem tasarrufu sağladıkları için et çok ucuza mal oluyor. Bizde etin fiyatının yükselmesinin en önemli sebebi yemdir. Et meselesi, ot meselesidir. Hayvancılığı ucuza getirmenin tek yolu meradır. Sürekli yemi çeşitli şekillerde öğütüp hayvanın önüne götürmektense hayvanı doğal meralarda otlatıp büyütmekle yapılan hayvancılığın karı çok daha büyük olur." şeklinde konuştu.

Yurtseven, mera konusunun artık milli bir politika haline dönüştürülmesi gerektiğine inandığını aktararak, şöyle devam eti:

"Mera hayvancılığı geliştirilirse koyunculuk da çok ucuza mal olur, sığırcılık da çok ucuza mal olur. Dışa bağımlılık azalacağı için hayvancılık kar edecek ve et fiyatları düşecek. Bir de yerel kaynaklara yönelmek zorundayız. Sürekli ithalatla olmaz, ithalatın gelip geçici bir etkisi vardır, bir süre sonra o etki gider. İthalatın getirdiği rahatlığa alışan insanlar bir süre sonra hayvancılığı bırakır. Yine talep artar, et fiyatları tekrar yükselir."

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Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Veki gıda Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. mera tarım arazileri türkiye

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