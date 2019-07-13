Meralarda yetişen kurbanlıklara yoğun ilgi

EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da meralarda yetiştirilen küçükbaşlar, Kurban Bayramı öncesi yurt içindeki büyük kentlerin yanı sıra yurt dışındaki pazarlardan da yoğun ilgi görüyor.

Hükümetin sağladığı proje ve destekler sayesinde hayvan sayısının giderek arttığı Şanlıurfa'da yaklaşık 2 milyon küçükbaş bulunuyor.

Başta Siverek, Viranşehir ile Haliliye ilçeleri olmak üzere birçok bölgede meralarda otlatılarak yetiştirilen hayvanların etleri, daha sağlıklı ve lezzetli oluyor.

Şanlıurfalı besiciler, Kurban Bayramı öncesinde hayvanlarını pazara getirmeye başladı.

Verimli meralarda yetiştirilen hayvanlar, kentteki kurban pazarları ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin'in yanı sıra Katar ve Ürdün'den gelen alıcılara satılıyor.

- "Fiyatlar uygun"

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazardaki yoğunluk ve talebin arttığını söyledi.

Çiftçi, meralarda yetişmesi ve etlerinin lezzetli olması nedeniyle Şanlıurfanın küçükbaş hayvanlarına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi olduğunu anlattı.