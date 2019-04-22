Mercedes-Benz Bahar Rallisi, İstMarina AVM'de sona erdi

İSTANBUL (AA) - Klasik Otomobil Kulübü'nün düzenlediği Mercedes-Benz Bahar Rallisi, İstMarina AVM'nin ev sahipliğinde gerçekleşen törenle sona erdi.

Dap Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, klasik otomobil koleksiyonerleri ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Bahar Rallisi, 2 gün boyunca İstanbul'un her iki kıtasını kapsayan 300 kilometrelik bir parkurda gerçekleşti.

Avrupa Yakası'nda başlayan ralli, araçların İstinye'den özel feribotlarla Çubuklu'ya geçmesiyle Anadolu Yakası'na uzandı. Rallinin ilk günü, Riva üzerinden Şile'ye doğru devam eden rotanın tamamlanmasıyla sona erdi. İkinci gün ise Şile'den başlayan rota, Marmara Denizi'nden ilerleyerek İstMarina AVM özel etabı ile son buldu.

Aralarında Alfa Romeo, Buick, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Mercedes, Oldsmobile, Plymouth, Pontiac, Porsche, Rolls-Royce ve Volkswagen gibi markaların klasik

modellerinin yer aldığı 1950'li ve 1960'lı yıllara damgasını vuran 121 klasik otomobilin görsel şovu, Kartal sahilde DAP Yapı'nın hayata geçirdiği İstMarina AVM'de düzenlenen törenle sona erdi.