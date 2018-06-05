Mercedes-Benz Türk'ten atık yönetimine 1,7 milyon avro

EBRU ŞENGÜL - Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, İstanbul'daki Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası'nda çevresel etkilerin kaynağından azaltılması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Aksaray Kamyon Fabrikası'na 700 bin avroyu aşkın ve Hoşdere Otobüs Fabrikası'na 1 milyon avroyu aşkın atık yönetimi yatırımı ile büyük çevresel ve ekonomik kazanımlar sağladık." dedi.

Sülün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak sürdürülebilir çevre ve üretim felsefesiyle üretimin her adımında çevreyi korumaya büyük önem verdiklerini söyledi.

Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray'daki kamyon fabrikasında enerjiyle ilgili gerekli takip ve iyileştirme faaliyetlerini koordine eden enerji yönetim grubu bulunduğuna işaret eden Sülün, sertifikalandırılmış uzmanlardan oluşan grubun her türlü enerji tüketimini izlediğini, düzenli periyotlarla analiz ettiğini ve raporlamalarla iyileştirme gereken noktaları ve tasarruf potansiyellerini belirleyerek gerekli planlamaları yaptığını kaydetti.