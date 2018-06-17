Mercedes-Benz Türk'ten çevreci adım

EBRU ŞENGÜL - Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, fabrika ve otobüslerinde çevre dostu teknolojilere dayalı üretim metodları kullandıklarını belirterek, "İstanbul'daki Hoşdere Otobüs Fabrikası'nın kojenerasyon elektrik üretim tesisinde yüzde 2,5 daha verimli iki adet yeni nesil doğalgaz motoru devreye alındı. Bu sayede doğalgazdan yıllık 259 bin metreküp tasarruf edildi. Tesiste karbondioksit emisyonunda da yıllık yaklaşık 463 ton azaltım sağlandı." dedi. Şirketin üretim kaynaklı çevresel etkileri azaltmaya yönelik çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Sülün, fabrika ve otobüslerinde çevreci yeni sistemler kullandıklarını söyledi. Sülün, İstanbul'daki Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda suyun ısıtılmasında kullanılan kazanların değiştirilmesiyle doğalgazda yıllık 679 bin metreküp tasarruf elde ettiklerini ve bin 215 ton da karbondioksit emisyon azaltımı sağladıklarını dile getirdi. İstanbul'daki Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin üretildiği kojenerasyon elektrik üretim tesisinde yüzde 2,5 daha verimli iki adet yeni nesil doğalgaz motoru devreye alındıklarını aktaran Sülün, "Bu sayede doğalgazdan yıllık 259 bin metreküp tasarruf edildi. Tesiste karbondioksit emisyonunda da yıllık yaklaşık 463 ton azaltım sağlandı." diye konuştu.

Sülün, tesis genelinde 5 bin 80 aydınlatma armatürünün LED ile değiştirildiğini ve böylece yıllık 1 milyon 800 bin kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlanarak 832 ton karbondioksit emisyonu azaltımı gerçekleştirildiğini anlattı. Tesiste boya kabinlerine takılan "varlık sensörleri" sayesinde kabin içinde uygulama olmadığı durumlarda yüksek güçlü fanların yavaşlatıldığını ve böylece tesiste enerji verimliliğinin artırıldığını kaydeden Sülün, şöyle konuştu: "Bu revizyonlar sayesinde toplamda 2 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi tasarrufu ve yıllık bin 86 ton karbondioksit azaltımı gerçekleştirildi. Aksaray Kamyon Fabrikası'nda ise 2017'de ana ısı beslemesini sağlayan sistemlerde yapılan yatırım ve iyileştirmeler sayesinde 2 bin 200 ton karbondioksit salımı önlendi. Beraberinde fabrika kapalı alanlarında ısıtma sistemleri için standart bir düzenleme yapıldı ve kapalı alan sıcaklıkları yönetilebilir hale getirildi. Bu proje ile de 2 bin ton karbondioksit salımının önüne geçildi."

- "Düşük yakıt tüketimi sağlıyoruz" Sülün, otobüslerinde de çevresel etkileri azaltmaya yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek, yeni "Tourismo" modelinin 30 milyon avroluk Ar-Ge yatırımıyla Türk mühendisleri tarafından 3,5 yılda geliştirip üretildiğini söyledi. Tourismo'yu geliştirirken önceliklerinin ekonomik verimlilik olduğunu ifade eden Sülün, şunları kaydetti: "Tourismo'da kullanılan Euro 6 BlueTec OM 470 FE (yakıt verimliliği paketi) motor, çevreci ve ekonomik yönleriyle ön plana çıkıyor. Bu motor, yüksek sürüş dinamikleri ile düşük yakıt tüketimini bir araya getiriyor. BlueTec teknolojisi genel olarak 'Seçici Katalitik İndirgeme' teknolojisini baz alarak güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş motor ile çevre dostu bir çözüm oluştururken, aynı zamanda araçların yakıt tüketimini azaltan ve ikinci el değerini artıran bir teknoloji. BlueTec teknolojisine sahip motorlardaki artırılan ateşleme basıncı ile sıkıştırma oranı daha iyi bir yanma ve dolayısıyla daha iyi bir yakıt tüketimi ve düşük bir partikül emisyonu sağladığı için daha az yakıt tüketimi gerçekleşiyor."