İSTANBUL (AA) - Mercedes-Benz Türk'ün "Her Kızımız Bir Yıldız" projesi kapsamında "Yıldız Kızlar" İstanbul'da buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Türk ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 2004'te hayata geçirdiği "Her Kızımız Bir Yıldız" projesi kapsamında her yıl bin 200'ü aşkın öğrenci, hem maddi hem de manevi olarak destekleniyor.

Mercedes-Benz Türk'ün "Her Kızımız Bir Yıldız" projesi, 14 yıllık geçmişiyle, eğitim ve kadın istihdamının artırılmasında otomotiv sektörünün en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Yıldız Kızlar" ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın gündeminde olan en önemli konulardan biri kadın-erkek eşitliği ve bu bağlamda kadınlara sosyal ve ekonomik açıdan fırsat eşitliği sağlanması... Kız çocuklarının güçlendirilmesi çarpan etkisi yaratıyor, ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırıyor. Bir ülke kalkınacaksa bunu iş gücüne kadın ve erkeğin eşit katılımını sağlamadan başarabilmek imkansız. Bu nedenle bugüne kadar yaptığımız en uzun soluklu işlerimizden biri olan Her Kızımız Bir Yıldız projesini ayrıca önemsiyoruz. Buradan yola çıkarak genç kızlarımıza desteğimizi her geçen gün geliştirerek daha uzun yıllar devam ettireceğimizi yeniden belirtmek istiyorum. Bugüne kadar her yıl bin 200'ü aşkın öğrenciye eğitim imkanı sağlamanın yanı sıra Mercedes-Benz Türk kapsamında istihdam da yaratıyoruz. Mavi yaka kadın çalışanlarımızın yüzde 10'u Yıldız Kızlarımızdan oluşuyor. 2018 yılı sonunda hem bu oranı arttırmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."