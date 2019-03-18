FİNANS

Mercedes için "el değmeden" kabin üretimi

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Sarıgözoğlu Aksaray Pres Metal Fabrikası'nda, yerli pres hattı ve yüksek teknolojiye sahip otomasyonla Mercedes kamyonlarına ait kabin parçaları el değmeden üretiliyor - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Parçalar otomasyona giriyor, hiç el değmeden kapı olarak çıkıyor. Bu otomasyonda bunu başaran dünyada başka bir firmamız yok" - Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Sarıgözoğlu: - "Yaklaşık 350 punta kaynağını ve robottan robota geçişleri yapabilen bir altyapıyla el değmeden Mercedes kamyonların kapı ve kabin parçalarını yapıyoruz"

ABDULLAH DOĞAN - Sarıgözoğlu Aksaray Pres Metal Fabrikası'nda, yerli pres hattı ve yüksek teknolojiye sahip otomasyonla Mercedes kamyonlarına ait kabin parçaları el değmeden üretiliyor.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde Mercedes Benz Türk'e hizmet vermek amacıyla kurulan fabrika, yan sanayi performans değerlendirmelerinde "A" sınıfında yer alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hafta sonu fabrikadaki incelemeleri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin en önemli karoser üreticilerinden biri olduğunu söyledi.

- "Üretimde dijital dönüşümün en güzel örneklerinden"

Bakan Varank, fabrikanın yerli pres hattının açılışının da kendisi tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin ilk yerli pres hattına sahip bu fabrika, ülkemizde yakalamak istediğimiz, üretimde dijital dönüşümün en güzel örneklerinden bir tanesi. Buradaki pres hattının tamamı yüzde 100 yerli olarak üretildi. Parçalar otomasyona giriyor, hiç el değmeden kapı olarak çıkıyor. Bu otomasyonda bunu başaran dünyada başka bir firmamız yok. Dünyadaki ilk örneklerdendir. Buraya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanayicinin, üreticinin yanında olmak istiyoruz. Onlarla beraber yaşayalım ve oturup kalkalım, dertleriyle ilgilenelim."

Sanayicilerin, ülkeye katma değer ürettiğini ve istihdam sağladığını vurgulayan Varank, "Türkiye’de dijital dönüşümü yakalamış tam otomasyonlu süreçlerin, bilgisinin, datasının takip edildiği bir sistem Aksaray'da kurulmuş oldu. Dünyada rekabet etmek istiyorsanız verimlilik artışıyla bunu başarabilirsiniz. Bunun da en önemli yolu verimli çalışmayla oluyor. İşte dijital dönüşümü yakaladığınızda dünya ile daha iyi rekabet edebilecek sistemi de kurmuş oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mercedes kamyonların kapı ve kabin parçalarını yapıyoruz"

Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Sarıgözoğlu da preste basılan sac parçalarından bazılarının kapılarla ilgili olduğu bilgisini verdi.

Kapının iç ve dış sacı ile emniyet kuşaklarının kaynaklarla kenetlendiğini anlatan Sarıgözoğlu, "Yaklaşık 350 punta kaynak yapılıyor. Bu işlemleri yapan otomatik sistem kurduk. Yaklaşık 350 punta kaynağını ve robottan robota geçişleri yapabilen bir altyapıyla el değmeden Mercedes kamyonların kapı ve kabin parçalarını yapıyoruz. Robot otomasyonu açısından da yerli üretimi kullanan bir firmayız." diye konuştu.

Sarıgözoğlu Aksaray Pres Metal Fabrikası, 14 bin metrekaresi kapalı, 20 bin metrekarelik alanda 200 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

Bünyesinde 5 bin tonluk presler, plazma, punta kaynak, perçin, boya hattı ve 3D ölçüm cihazı bulunan fabrikada, Mercedes Benz Türk'ün yanı sıra, MAN ve EVOBUS firmalarına da aynı zamanda şasi, travers, akü taşıyıcısı üretimi gerçekleştiriliyor.

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasındaYüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında
Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karoseri Mercedes otomasyon Pres Sarıgözoğlu Aksaray Pres Metal Fabrikası

En Çok Okunan Haberler

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Altında gözler bu verilerde!

Altında gözler bu verilerde!

iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)

Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)

TÜRSAB/Bağlıkaya: KKTC turlarına kredi kartına 12 taksit geliyor

TÜRSAB/Bağlıkaya: KKTC turlarına kredi kartına 12 taksit geliyor

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

TSKB/Rapor: Su tüketiminde tasarrufları artırmak için farkındalık yaratmalı

TSKB/Rapor: Su tüketiminde tasarrufları artırmak için farkındalık yaratmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.