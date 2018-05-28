Mercedes'in hava süspansiyon sistemleri Bursa'dan

CEM ŞAN - Bursa'da ulaşım, yapı ve endüstri gruplarında üretimler gerçekleştiren bir firma, ABD'deki Mercedes grubuna hava süspansiyon sistemleri gönderiyor.

Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 80 yıl önce kurulan Aktaş Holding'in 100'ü aşkın ülkeye ihracat yapan ve ağırlığı ulaşım grubunda olan bir şirketler grubu olduğunu söyledi.

Ulaşım grubundaki hava süspansiyon sistemleri üretiminde dünyanın en bilinen ve en geniş ürün yelpazesine sahip üç firmasından birisi olduklarını anlatan Erol, "Özellikle son birkaç yıl öncesine kadar, yenileme pazarı diye tanımlanan 'aftermarket'te ağırlıkla rol almayı tercih ettik. Bu strateji 10 yıl önce olgunlaşan bir strateji." dedi.

Erol, son 2-3 yıldır önemli, dünya çapındaki firmalara üretim yapmaya başladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunlardan en öne çıkanlardan bir tanesi Amerika'daki tır, çekici, kamyon ve otobüs gibi ağır vasıta taşıma grubunun çok önemli pazar payına sahip olan Daimler Mercedes grubu. Daimler Mercedes ile bir yıl süren bir proje çalışması sonucunda, Amerika'daki 50 eyalette onların satacağı tüm hava süspansiyon sistemleri (air springs) üretimini biz aldık. Geçtiğimiz dönem birinci çeyrekte hazırlıklarımızı tamamladık. Son birkaç aydır Amerika'ya, buradan konteynerlerle ihracat yapıyoruz."