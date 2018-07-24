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Mercimek üretimi azaldı, nohut üretimi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 14:32 | Son Güncelleme

MERSİN'de Ulusal Baklagil Konseyi ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, yağışlı havanın kırmızı mercimek üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, ülkedeki mercimek stoğunun sadece iç piyasadaki ihtiyacı karşılayabileceğini söyledi.

Mercimek üretimi azaldı, nohut üretimi arttı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de Ulusal Baklagil Konseyi ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, yağışlı havanın kırmızı mercimek üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, ülkedeki mercimek stoğunun sadece iç piyasadaki ihtiyacı karşılayabileceğini söyledi.
Başkan Özdemir, kırmızı mercimek ve nohut üretimindeki bitki gelişimi, verimlilik, hastalık durumu ve rekolte tahmini amacıyla yapılan incelemeler sonucundaki tespitlerini paylaştı. Bu yıl iki üründeki ekim alanlarının azaldığını dile getiren Özdemir, "Geçen yıl dekar başına 140-160 kilogram olan mahsul, bu yıl 80-120 kilogram seviyesinde bulunuyor. Hasat öncesi yağan yağışlar bitkileri yere yatırdı. Bunun sonucu olarak da bitkiler çürüdüğünden maalesef çoğunlukla ölü ve cılız taneler ortaya çıktı. Özellikle Silvan, Ergani, Batman ve Bismil gibi önemli üretim bölgelerinde hasat öncesi dönemde 23 gün boyunca yağışlar vardı. Bu yağışların etkisiyle toprak ve hava nemliydi. Bu iklim şartları ise tebeşirli tanelere neden oldu" dedi.
STOK 50 BİN TON
Bir önceki yıldan devreden yaklaşık 50 bin ton kabuklu kırmızı mercimek stoğu bulunduğunu kaydeden Özdemir, "Şu anda piyasaya gelen kırmızı mercimeğin daha çok iç piyasa ihtiyacını karşılamak amacıyla ağırlıklı olarak Mersinli tüccarlar tarafından satın alınıyor. Kanada, Kırgızistan ve Rusya gibi rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerde üretilen kırmızı mercimeğin fiyatı, Türk mercimeğine kıyasla daha ucuz olduğundan, mevcut fiyat seviyesine rağmen ihracat şansımız çok düşük" diye konuştu.
Türkiye'de bu yılki nohut üretiminin ise geçmiş yıllara nazaran çok daha iyi olacağının ve iç tüketimi fazlasıyla karşılayarak ihracat dahi yapılabileceğinin altını çizen Özdemir, bu yılki ürünlerin hem hasarının az hem de homojen ve renklerinin güzel olmasının olumlu faktörler olduğunu vurguladı.

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