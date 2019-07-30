Altın alımı ve yüksek oranda rezerv tutma eğiliminin rezerv para ekonomilerinde yaşanabilecek ekonomik risklerden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Geçen yıl, gelişmekte olan ülke ekonomilerine ait merkez bankalarının yüzde 12'si altın almış, böylece merkez bankalarının altın talebi 651 tona yükselerek uluslararası parasal sistemde şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Ankette, bu yıl da geçen yıla paralel bir talep eğiliminin gözlemlendiği ve yine rekor seviyede altın talebinin olabileceği öngörülüyor.

WGC'nin anketine göre gelişmekte olan ülke merkez bankalarının yüzde 11'i altın rezervlerini gelecek 12 ay içerisinde artırmak niyetinde olduklarını bildirdi.

AA muhabirinin, Dünya Altın Konseyi (WGC) 2019 Merkez Bankaları Altın Rezervleri Anketi'nden derlediği bilgilere göre, merkez bankalarının altına olan talepleri kısa ve orta vadede artmaya devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - MURAT ASLAN/ZEYNEP KAHVECİ - Merkez bankaları, rezerv para ekonomilerinde meydana gelen dalgalanmalar ve artan belirsizlikler nedeniyle tuttukları rezervleri artırırken, altının rezervler içindeki payı da yükselmeye devam etti.

- Uluslararası rezerv miktarları yükselişini sürdürüyor

Dünya genelinde 2008 krizinden sonra sert bir yükselişe geçen uluslararası rezerv miktarları bugün de bu seyri sürdürüyor. Ankete katılan merkez bankalarının yüzde 70'i, 5 yıl öncesine kıyasla toplam rezervlerinin daha yüksek seviyede olduğunu ifade ediyor.

Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının yüzde 62'si rezerv miktarlarının artmasının ödemeler dengesi krizlerine karşı bir tampon oluşturduğunu söylerken, gelişmiş ülke ekonomilerinde döviz kuru ve para politikası hususlarına daha çok önem veriliyor.

Merkez bankaları bağlı oldukları ülke içinde finansal istikrarı korumak amacıyla bir rezerv mekanizması kullanırken, rezervlerin hangi para biriminde veya değerli madende tutulacağına da merkez bankalarınca karar veriliyor.

Yaşanabilecek olumsuz durumların etkilerinin asgari düzeye indirilmesi açısından önemli olan rezervlerdeki çeşitlendirmeye giden merkez bankaları, ABD doları, avro, Çin yuanı veya altın başta olmak üzere çeşitli para ve madenleri rezerv olarak kullanıyor.