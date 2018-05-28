Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faizde sadeleşme adımına ilişkin, "Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz." dedi.

Zeybekci, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) düzenlenen Uluslararası Darbe Sempozyumu sonrası gazetecilere, TCMB'nin faizde sadeleşme adımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Merkez Bankasının, faiz artırımı ve ihracatçılar için reeskont kredilerinde kuru sabitlemesinin ardından, bugün de faizde sadeleştirmeye gittiğini hatırlanan Zeybekci, "Bunların hepsi önemli, olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Diğer taraftan spekülatif amaçlı yani manipüle edilerek spekülatörlere imkan hazırlayan bu ortamın, 24 Haziran seçimlerinin netleşmeye, ışığının görünmeye başlamasıyla ortadan kalkacağını hep beraber göreceğiz. Olumlu adımlar. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz." diye konuştu.

- "Bu adımlarımız devam edecek"

Türkiye'nin makro ekonomik göstergelerinin, şu an ülkeye karşı oynanan kur oyununu desteklemediğinin altını çizen Zeybekci, Türk lirasının olması gereken değerinin bu olmadığını söyledi. Zeybekci, şunları kaydetti: