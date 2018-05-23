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"Merkez Bankamızın attığı adımı destekliyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 22:06 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "Türkiye'nin bir kur spekülasyonu ve operasyonuna tabi tutulmasını kabul edemiyorum. Eldeki enstrümanlar, adı ne olursa olsun, sağlıklı kullanılmalı" - "Bir operasyonla Türk reel sektörünün emeğinin, alın terinin, Türkiye'nin bu performansının heba edilmemesi için gerekli olan her türlü adım atılmalıdır. Bugün, Merkez Bankamız'ın attığı adımı destekliyoruz"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin kur spekülasyonu ve operasyonuna tabi tutulmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün attığı adımı desteklediklerini bildirdi.

Bakan Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Anafartalar Mahallesi'nde yaptırdığı kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Programın ardından bir gazetecinin, TCMB'nin faiz artırım kararının ardından doların düşüşe geçmesini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Zeybekçi, "Dolar, açıklamadan sonra epey bir geriledi. Bununla ilgili açıklamalar yaptık. Kanunlarımız, bazı kurum ve bakanlıklara yetkiler, sorumluluklar verir. Bütün kurumların kanunla tanımlanmış görevleri vardır. Bu görevleri icra edenler, hiçbir zaman için dönüp sorumluluğu başkalarına yükleyici hareketlerde bulunmazlar. Bunun altını çizerek söylüyorum. Yetkilerini kullanırlar ve sorumluluklarını yerine getirirler. Sonuçlarına da olumlu veya olumsuz katlanırlar. Bugün yaşadığımız da buydu." ifadelerini kullandı.

Zeybekçi, makro ekonomik göstergelerin olumlu yönde seyrettiğini, büyüme ve ihracatta rekorların kırıldığını ve işsizliğin gerileme trendinde olduğunu belirterek, kapasite kullanım, sanayi üretim endeksi gibi verilerin de aynı paralelde seyrettiğini, turist sayısında yüzde 30, elde edilen gelirde de yüzde 33-35'lik bir artış beklendiğini söyledi.

Büyümede 2017'nin tekrar edildiğini aktaran Zeybekçi, "Dolayısıyla Türkiye'nin bir kur spekülasyonu ve operasyonuna tabi tutulmasını kabul edemiyorum. Eldeki enstrümanlar, adı ne olursa olsun, sağlıklı kullanılmalı. Sonuçları itibarıyla, böyle bir operasyonla Türk reel sektörünün emeğinin, alın terinin, Türkiye'nin bu performansının heba edilmemesi için gerekli olan her türlü adım atılmalıdır. Bugün Merkez Bankamız'ın attığı adımı destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan ile protokol üyeleri katıldı.

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