Merkez Bankası 1.5 milyar dolarlık döviz depo ihalesi açtı

İstanbul, 21 Haziran (DHA) - Merkez Bankası, 1 milyar 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
Merkez Bankası, 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde faiz oranını lirada yüzde 17.75, dolarda yüzde 2.00 olarak belirledi.
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