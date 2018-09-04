Merkez Bankası 1.5 milyar dolarlık döviz depo ihalesi açtı

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Merkez Bankası, 1 milyar 500 milyon dolarlık bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı. Merkez Bankası, bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde faiz oranını TL'de yüzde 19.25, dolarda yüzde 2.00 olarak belirledi.

