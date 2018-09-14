Merkez Bankası 1.5 milyar dolarlık döviz depo ihalesi açtı

İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Merkez Bankası, 1 milyar 500 milyon dolar tutarında, bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde faiz oranını TL'de, politika faizi olan yüzde 24.00 ve dolarda yüzde 2.00 olarak belirledi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Perşembe günü politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 6.25 puan artışla yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltilmesine karar verdi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" denildi.
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