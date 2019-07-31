Merkez Bankası, 2019 TÜFE tahminini yüzde 13.9'a indirdi

İstanbul, 31 Temmuz (DHA) - Yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun sunumunda konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "2019 yılı için için tüketici fiyat endeksi tahmininin yüzde 14.6’dan yüzde 13.9’a indirildi" dedi.

Uysal’ın sunumundan bazı başlıklar şöyle:

- Belirsizlikler 2019 küresel görünümüne ilişkin riskleri aşağı yönlü tutuyor.

- Türkiye'nin ülke risk primi Haziran ortalarından bu yana geriledi.

- Kredi büyümesi 2. çeyrekte zayıf görünüm izledi.

- Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi.

- 2. çeyrekte iktisadi faaliyetteki toparlama ılımlı şekilde devam etti.

- Lirada ima edilen kur oynaklığı mevcut rapor döneminde azaldı.

- İşlenmemiş gıda enflasyonu beklenenden olumlu seyretti.

- Temel mal grubundaki düşüş eğilimi devam etti.

- Enflasyon üzerindeki birikimli döviz kuru etkisi azaldı.

- Net ihracattaki olumlu seyrin süreceğini öngörüyoruz.

- TCMB 2019 ortalama ham petrol fiyat tahmini 65 dolar, önceki 67 dolar

- TCMB 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 11 , önceki yüzde 11.

- TCMB 2019 yıl sonu gıda enflasyonu tahminİ yüzde 15, önceki yüzde 16.

- TCMB 2019 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 13.9'a indi.

- Tahminlerde küresel finansal koşulların ılımlı seyredeceğini öngördük.

- İktisadi faaliyetteki ılımlı seyir enflasyondaki düşüşü destekleyecek.

- Parasal duruşta enflasyon ana eğilimine odaklanıyoruz.

