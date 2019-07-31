Merkez Bankası, 2019 TÜFE tahminini yüzde 13.9'a indirdi

İstanbul, 31 Temmuz (DHA) - Yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun sunumunda konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "2019 yılı için için tüketici fiyat endeksi tahmininin yüzde 14.6’dan yüzde 13.9’a indirildi" dedi.
Uysal’ın sunumundan bazı başlıklar şöyle:
- Belirsizlikler 2019 küresel görünümüne ilişkin riskleri aşağı yönlü tutuyor.
- Türkiye'nin ülke risk primi Haziran ortalarından bu yana geriledi.
- Kredi büyümesi 2. çeyrekte zayıf görünüm izledi.
- Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi.
- 2. çeyrekte iktisadi faaliyetteki toparlama ılımlı şekilde devam etti.
- Lirada ima edilen kur oynaklığı mevcut rapor döneminde azaldı.
- İşlenmemiş gıda enflasyonu beklenenden olumlu seyretti.
- Temel mal grubundaki düşüş eğilimi devam etti.
- Enflasyon üzerindeki birikimli döviz kuru etkisi azaldı.
- Net ihracattaki olumlu seyrin süreceğini öngörüyoruz.
- TCMB 2019 ortalama ham petrol fiyat tahmini 65 dolar, önceki 67 dolar
- TCMB 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 11 , önceki yüzde 11.
- TCMB 2019 yıl sonu gıda enflasyonu tahminİ yüzde 15, önceki yüzde 16.
- TCMB 2019 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 13.9'a indi.
- Tahminlerde küresel finansal koşulların ılımlı seyredeceğini öngördük.
- İktisadi faaliyetteki ılımlı seyir enflasyondaki düşüşü destekleyecek.
- Parasal duruşta enflasyon ana eğilimine odaklanıyoruz.
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