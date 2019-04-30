Merkez Bankası 2019 TÜFE tahminini yüzde 14.6'da tuttu (2)

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İstanbul, 30 Nisan (DHA) - Merkez Bankası, 2019 TÜFE tahminini yüzde 14.6'da, 2020 TÜFE tahminini de yüzde 8.2 düzeyinde tuttu.

Yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun sunumunda konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Önümüzdeki üç yıl için enflasyon tahminlerinde önemli bir değişiklik yapmadık" dedi.

Çetinkaya'nın sunumundan bazı başlıklar şöyle:

- Enflasyon görünümüne yönelik riskler devam ediyor.

- Rezerv rakamlarında görülen dalgalanma istisnai değil.

- Rezerv iletişiminin brüt rezerv üzerinden yapılması yaygın bir pratik.

- Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları dalgalı bir seyir izlemekte.

- 2019 birinci çeyrekte iktisadi faaliyette önceki döneme göre kısmi bir toparlanma gözlendi.

- Küresel iktisadi faaliyetteki ivme kaybı 2018 dördüncü çeyrekte de sürdü, 2019 küresel büyümeye yönelik riskler ağırlıklı olarak aşağı yönlü.

- Ekonomideki dengelenme 20019 birinci çeyrekte de devam etti, önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşmenin sürmesini bekliyoruz.

- Kredi koşullarında görülen kısmi gevşeme ve alınan tedbirlerin etkisiyle kredi büyümesi birinci çeyrekte ılımlı arttı.

- Artış ticari kredilerden kaynaklandı.

- Yılın ilk çeyreğinde enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler korundu.

