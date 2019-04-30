Merkez Bankası 2019 TÜFE tahminini yüzde 14.6'da tuttu (3)

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İstanbul, 30 Nisan (DHA) - Merkez Bankası, 2019 TÜFE tahminini yüzde 14.6'da, 2020 TÜFE tahminini de yüzde 8.2 düzeyinde tuttu.

Yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun sunumunda konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya,

"Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir politika duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörmekteyiz" dedi ve ekledi:

"Bu çerçevede, enflasyonun;

- 2019 yıl sonunda yüzde 14.6 olarak gerçekleşeceğini,

- 2020 yıl sonunda yüzde 8.2’ye,

- 2021 yıl sonunda ise yüzde 5.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz."

Çetinkaya, enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 12.1 ile yüzde 17.1 aralığında (orta noktası yüzde 14.6), 2020 yılı sonunda yüzde 5.1 ile yüzde 11.3 aralığında (orta noktası yüzde 8.2) gerçekleşeceğini öngördüklerini ekledi.

Enflasyonda düşüşü sürükleyen unsurlar: Talep koşulları ve geçici vergi indirimleri

Ocak Enflasyon Raporu'nu izleyen dönemde Türk lirasının "görece ılımlı seyri, talep koşulları ve geçici vergi indirimleri"nin enflasyondaki düşüşü sürükleyen unsurlar olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Mevcut Rapor döneminde işlenmemiş gıda fiyatları ve Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki artışlar enflasyon görünümünü yukarı yönlü etkiledi. Buna karşın, hedeflenen patikayla uyumlu bir sıkı para politikası altında çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşme, çıktı açığındaki genişleme ve yönetilen/yönlendirilen fiyat artışlarına ilişkin aşağı yönlü güncelleme yukarı yönlü etkileri telafi etti. Söz konusu etkilerin birbirini dengelemesi nedeniyle 2019 ve 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedik" dedi.

Ocak Enflasyon Raporu’nda yüzde 14.6 olarak açıklanan 2019 yıl sonu tüketici enflasyonu tahmininin mevcut Rapor döneminde de korunduğunun altını çizen Çetinkaya, "Gıda fiyatlarına ilişkin varsayımların yüzde 13'ten yüzde 16'ya güncellenmesi, tüketici enflasyonu tahminini 0.7 puanlık artıcı yönde bir etkide bulundu. Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlar varsayımının petrol fiyatları kaynaklı olarak yukarı çekilmesi yıl sonu tüketici enflasyonu tahminine 0.3 puan yukarı yönlü katkı yaptı" dedi ve ekledi:

"Gıda fiyatlarının yukarı yönlü güncellenmesi enflasyon tahminini 0.2 puan yukarı çeker"

"Öte yandan, enflasyon ana eğiliminde bir önceki Rapor dönemine göre gözlenen iyileşmenin 2019 yıl sonu enflasyon tahminine 0.3 puan düşürücü etkisinin olduğunu tahmin ediyoruz. Ayrıca, eşel mobil uygulamasının sürdürülmesi ve tütün fiyatlarındaki artışın öngörülen vergi ayarlamalarından düşük gerçekleşmesini kapsayan vergi ve yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarının 2019 yılı enflasyonunu sınırlayıcı etkisi 0.6 puan olarak tahmin ediliyor. Yılın geri kalanında Ocak Enflasyon Raporu öngörülerinden sınırlı bir miktar daha aşağıda seyretmesi beklenen çıktı açığının tahmin revizyonuna katkısının ise eksi 0.1 puan olacağını değerlendiriyoruz."

"Sıkı parasal duruş enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı"

Çetinkaya, 2020 yılı tahminlerine ilişkin olarak ise, gıda fiyatları varsayımının yukarı yönlü güncellenmesinin yıl sonu enflasyon tahminini 0.2 puan yukarı çekeceğini tahmin ettiklerini söyledi ve "Diğer taraftan, ana eğilimin enflasyonu 0.2 puan düşürücü yönde etkileyeceğini öngörüyoruz. Sonuç olarak 2020 yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 8.2 olarak sabit tutuldu" dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Paylaştığımız tahminler, geçtiğimiz Rapor dönemine kıyasla ülke risk priminde ve finansal oynaklıklarda gözlenen artışların kısmen telafi edileceği ve ilave bir şok gelmeyeceği bir çerçeve altında elde edildi.

"Bu bağlamda, sıkı parasal duruşun enflasyonu mümkün olan en kısa sürede tek haneye, sonrasında da yüzde 5 hedefine düşürmeye odaklı bir çerçevede oluşturulacağı bir görünüm esas alındı.

"Buna ilave olarak, yılın geri kalanında maliye politikasının iktisadi faaliyetin dengelenme süreciyle uyumlu bir şekilde belirleneceği ve Yapısal Dönüşüm Adımları çerçevesinde açıklanan tedbir ve teşviklerin finansal koşullardaki toparlanma sürecini destekleyerek ülke risk primindeki iyileşmeye katkı sağlayacağı ve döviz kuru oynaklığını sınırlayacağı varsayıldı.

"Bu görünüm altında, 2019 yılında enflasyondaki düşüşte reel kurun ılımlı bir değerlenme eğilimi sergilemesine bağlı olarak maliyet baskılarının hafiflemesi ve iç talepteki yavaş seyrin belirleyici olacağı değerlendirilmekte.

"Önümüzdeki üç yıl için enflasyon tahminlerimizde önemli bir değişiklik yapmadık"

"Zayıf iç talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, maliyet baskıları, ertelenmiş yönetilen fiyat artışları, enflasyon beklentilerinin yüksek seyri ve fiyatlama davranışlarına ilişkin belirsizlikler, fiyat istikrarına dair risklerin önemini koruduğuna işaret ediyor.

"Bu çerçevede sıkı para politikası duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında 2020 yılının ikinci çeyreğinde tüketici enflasyonunda tek haneye, 2021 sonu itibarıyla ise yüzde 5 hedefine yakın seviyelere ulaşılacağı öngörülmekte.

"Risk priminde iyileşme ile beraber, döviz kurundaki istikrarlı seyrin ve dezenflasyona yönelik güçlendirilmiş politika koordinasyonun da desteğiyle geçmişe dönük endeksleme davranışının kırılması ve orta vadeli enflasyon bekleyişlerinin tahmin ve hedeflerle uyumlu noktalara gerilemesi enflasyonla mücadelenin başarısı açısından kritik önem taşımakta.

"Özetle, kısa vadede maliyet yönlü bazı gelişmelere ve risklere rağmen önümüzdeki üç yıl için enflasyon tahminlerimizde önemli bir değişiklik yapmadık.

"Bunu son para politikası kararımızın açıklamasında yaptığımız değişiklikle beraber okumakta fayda var.

"Geçtiğimiz hafta yayımlanan karar metninde gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceğine dair ifadeyi çıkarıp enflasyonun hedeflenen patikayla uyumunu gözeten bir parasal duruş sergileyeceğimizi vurgulamıştık.

"Bu nedenle de hedefe giden patikayı yani projeksiyonlarımızı korumayı tercih ettik"

"İfadelerdeki bu değişiklik kısa vadeli bir yön sinyalinden ziyade yapısal bir yaklaşımı yansıtmaktadır.

"Enflasyonun projeksiyonlarla uyumunu sürekli gözetecek şekilde parasal duruşun belirlendiği bir çerçeveyi esas alıyoruz.

"Dolayısıyla bu rapordaki tahminlerimizde önceki döneme göre bir farklılaşma olmaması, enflasyondaki düşüşün hedeflenen doğrultuda gerçekleşmesi için parasal sıkılığın sağlanacağı ve korunacağı şeklinde okunmalıdır."

Çetinkaya, sunumunun sonunda, enflasyonun hedeften saptığı dönemlerde, merkez bankasının projeksiyonları hedefe doğru giderken izlenecek yola ilişkin öngörü içerdiğine işaret ederek, "Bu açıdan bakıldığında açıklanan patika bir nevi ara hedef olarak da nitelendirilebilir. Bu çerçevede, Raporda dışsal faktörlere dair bazı varsayımlar bir önceki döneme kıyasla yukarı yönlü güncellense de, para politikası duruşunu sıkı tutarak enflasyon üzerindeki etkileri önemli ölçüde telafi edebileceğimizi öngördük. Bu nedenle de hedefe giden patikayı yani projeksiyonlarımızı korumayı tercih ettik. Enflasyonun öngörülebilir olmasını ve enflasyondaki düşüş sürecinin planlanan doğrultuda ilerlemesini sağlamak için elimizdeki bütün araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" diye ekledi.



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