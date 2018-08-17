Merkez Bankası ağustos ayı beklenti anketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 52,7 milyar dolara indi.

TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 61 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Ağustos ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.

Buna göre, ağustos ayı TÜFE beklentisi, yüzde 0,59'dan yüzde 1,15'e yükseldi. Eylül ve ekim ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1,25 ve yüzde 1,50 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 13,88'den yüzde 16,45'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı dönemde yüzde 11,07'den yüzde 12,96'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,54'ten yüzde 10,67'ye yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla artarak 4,8328'den 5,9663'e ulaştı. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, 5,0592'den 6,2948'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 54,8 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 52,7 milyar dolara geriledi. 2019 yılı cari açık beklentisi de 50,3 milyar dolardan 47,2 milyar dolara indi.