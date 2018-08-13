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Merkez Bankası: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 08:16 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı duyurularak, finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların işleyişinin sürdürülmesi amacı ile alınıan tedbirler sıralandı.

Merkez Bankası: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır

ANKARA (DHA) - Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı duyurularak, finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların işleyişinin sürdürülmesi amacı ile alınıan tedbirler sıralandı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amaçlarıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır:

I. Türk lirası likidite yönetimi:

1) Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır.

2) Türk lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranları tür ve vadelerine göre güncellenerek bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacaktır. Söz konusu düzenleme ile bankaların mevcut serbest teminatlarının iskonto edilmiş değerinde yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında artış olması öngörülmektedir.

3) Bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 milyar Euro seviyesinden 20 milyar Euro’ya çıkarılmıştır.

4) 2018 Yılı Para ve Kur Politikası metninde yer aldığı üzere, temel fonlama aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi açılabilecektir.

5) Bankacılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde vadeleri 6

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