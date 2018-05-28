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Merkez Bankası: "Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede gerçekleştirilebilecek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak, borç verme faiz oranı ise bel

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

Merkez Bankası: "Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede gerçekleştirilebilecek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak, borç verme faiz oranı ise belirlenen gecelik borç verme faiz oranına 150 baz puan eklenmesi yoluyla hesaplanacaktır. Para Politikası Kurulunca GLP faiz oranları ayrıca ilan edilmeyecektir."


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