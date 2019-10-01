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Merkez Bankası: "Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi."

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 10:11 | Son Güncelleme

Merkez Bankası: "Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi."


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