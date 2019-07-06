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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim"

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2019 07:08 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim"


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flaş Merkez Bankası Başkanı murat uysal

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