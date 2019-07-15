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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: Sağlıklı ve kapsayıcı bir büyüme fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini güçlendirir.

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: Sağlıklı ve kapsayıcı bir büyüme fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini güçlendirir.


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merkez bankası TCBM Uysal

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