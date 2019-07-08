Merkez Bankası Başkanlığı için 55 yaş önerisi

İSTANBUL, (DHA) - Ekonomist Emre Alkin, Merkez Bankası Başkanlığı’na genç kişiler yerine, geçmişte kriz yönetimi başarısı da göstermiş, çocuklarını kendi ayakları üzerinde duracak yaşa getirmiş, 55 yaş ve üzeri isimlerden birinin atanması gerektiğini söyledi.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmasını değerlendirdi.

Görevden alma ya da alınma işlemini "çok beklemiş bir karardı” diye değerlendiren Emre Alkin “Çünkü ekonomi yönetimi faiz indirimlerinin geciktiğini düşünüyordu. Ayrıca Murat Çetinkaya’nın da son bir yıldır iletişime kapalı olduğunu yayan bir dedikodu çemberi oluşturulmuştu. Özetle, Murat Çetinkaya’nın görevden alınışı politika faizlerinden yedek akçelere kadar uzanan tartışmaların kaçınılmaz sonucu oldu” diye konuştu.

55 YAŞ ÜSTÜ YETKİN İSİMLER ATANMALI

Gençlerin önemli görevlere gelmesini desteklediğini ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı gibi bir görev için en az 55 yaşındaki bir kişinin atanmasının daha doğru olacağını savundu. Alkin bu görüşünü şöyle gerekçelendirdi: