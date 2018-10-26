Merkez Bankası Enflasyon Raporu toplantısı 31 Ekim'de

İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Merkez Bankası, yılın son Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısının 31 Ekim'de İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda, toplantının saat 10:30'da başlayacağı ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın bir sunum yapacağı belirtildi.



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