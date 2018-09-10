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Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketi

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 15:47 | Son Güncelleme

Yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 49,7 milyar dolara geriledi - 2018 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19,61'e yükseldi - Büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 3,9'dan yüzde 3,4'e indi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 49,7 milyar dolara indi.

TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.

Buna göre, eylül ayı TÜFE beklentisi, yüzde 1,25'ten yüzde 2,13'e yükseldi. Ekim ve kasım ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 2,05 ve yüzde 1,33 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 16,45'ten yüzde 19,61'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı dönemde yüzde 12,96'dan yüzde 14,46'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,67'den yüzde 11,42'ye yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla artarak 5,9663'den 6,5938'e ulaştı. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, 6,2948'den 7,0786'ya çıktı.

Bir önceki anket döneminde 52,7 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 49,7 milyar dolara geriledi. 2019 yılı cari açık beklentisi de 47,2 milyar dolardan 39,1 milyar dolara indi.

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- Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,4

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 3,9'dan yüzde 3,4'a geriledi. 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 3,5'ten yüzde 2,7'ye indi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 18,71'den yüzde 21,69'a çıktı. BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken, bu anket döneminde yüzde 21,27y'e yükseldi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri yüzde 21,44 ve yüzde 19,45 olarak kayıtlara geçti.

Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 22,82 ve 12 ay sonrası için yüzde 20,28 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
beklenti anketi TCMB

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