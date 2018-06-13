Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu

İSTANBUL (AA) - Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 2017'nin dördüncü çeyreğinde 11 trilyon 289 milyar lira, yükümlülükleri ise 12 trilyon 969 milyar lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2017'nin dördüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 11 trilyon 289 milyar TL, yükümlülükleri ise 12 trilyon 969 milyar TL düzeyine ulaşarak, dünyanın geri kalanına 1 trilyon 679 milyar TL'lik net yükümlülük yaratıldı. Dünyanın geri kalanı ve hanehalkı, yurt içi ekonominin finansmanına en büyük

katkıyı sağlayan sektörler oldu.

2010 yılından 2017'nin dördüncü çeyreğine kadar olan dönemde, yurt içi ekonominin sektörler itibarıyla

finansal bilançoları incelendiğinde, hanehalkı ve dünyanın geri kalanı, finansal fazla vererek diğer

sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim ise finansal açık vererek diğer

sektörlere borçlu pozisyonda oldu. Diğer taraftan, üstlendikleri finansal aracılık rolü gereği

finansal kuruluşlar sektörü dengedeki pozisyonunu koruyarak sıfıra yakın bir net finansal değer yarattı.