FİNANS

Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 15:17 | Son Güncelleme

Rapora göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 11 trilyon 289 milyar TL, yükümlülükleri ise 12 trilyon 969 milyar TL düzeyine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 2017'nin dördüncü çeyreğinde 11 trilyon 289 milyar lira, yükümlülükleri ise 12 trilyon 969 milyar lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2017'nin dördüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 11 trilyon 289 milyar TL, yükümlülükleri ise 12 trilyon 969 milyar TL düzeyine ulaşarak, dünyanın geri kalanına 1 trilyon 679 milyar TL'lik net yükümlülük yaratıldı. Dünyanın geri kalanı ve hanehalkı, yurt içi ekonominin finansmanına en büyük
katkıyı sağlayan sektörler oldu.

2010 yılından 2017'nin dördüncü çeyreğine kadar olan dönemde, yurt içi ekonominin sektörler itibarıyla
finansal bilançoları incelendiğinde, hanehalkı ve dünyanın geri kalanı, finansal fazla vererek diğer
sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim ise finansal açık vererek diğer
sektörlere borçlu pozisyonda oldu. Diğer taraftan, üstlendikleri finansal aracılık rolü gereği
finansal kuruluşlar sektörü dengedeki pozisyonunu koruyarak sıfıra yakın bir net finansal değer yarattı.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, son iki çeyrekte azalmakla birlikte yurt içi
ekonomi 2017 yılı boyunca net borçlu konumunda gerçekleşti. Sektörlerin son dönem itibarıyla finansal varlık ve yükümlülük dağılımı incelendiğinde, finansal olmayan
kuruluşlar yükümlülük ve varlık tarafında en büyük sektör olurken, bunu finansal kuruluşlar izledi.

Rapora göre, 2017'nin dördüncü çeyreği itibarıyla finansal araç dağılımında varlıklarda krediler ve diğer alacaklar,
yükümlülüklerde ise sırasıyla krediler, hisse senedi ve öz kaynaklar kalemleri en ağırlıklı araçlar oldu.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Doho- Antalya direkt uçuşları başladıDoho- Antalya direkt uçuşları başladı
5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Finansal Hesaplar Raporu TCMB varlık yükümlülük

En Çok Okunan Haberler

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

FED faiz kararı öncesi dolarda son durum

FED faiz kararı öncesi dolarda son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emeklilere bayram ikramiyesi, esnafın yüzünü güldürdü

Emeklilere bayram ikramiyesi, esnafın yüzünü güldürdü

Burak Kuyan: TANAP Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdı

Burak Kuyan: TANAP Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdı

Doho- Antalya direkt uçuşları başladı

Doho- Antalya direkt uçuşları başladı

5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni

5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni

İklim Kafe’de iklim değişikliği ve davranışsal iktisat konuları konuşuldu

İklim Kafe’de iklim değişikliği ve davranışsal iktisat konuları konuşuldu

Doha- Antalya direkt uçuşları başladı (2)

Doha- Antalya direkt uçuşları başladı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.