Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu

İSTANBUL (AA) - Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 2018'in ilk çeyreğinde 11 trilyon 850 milyar lira, yükümlülükleri ise 13 trilyon 571 milyar lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2018'in birinci çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, 2018'in birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 11 trilyon 850 milyar TL, yükümlülükleri ise 13 trilyon 571 milyar TL düzeyine ulaşarak dünyanın geri kalanına 1 trilyon 721 milyar TL'lik net yükümlülük yaratıldı.

Sektörlerin finansal bilançolarındaki gelişmelere göre, 2018'in birinci çeyreği itibarıyla Türkiye ekonomisi net borçlu pozisyonunu

sürdürürken, hanehalkı ve dünyanın geri kalanı finansman sağlayan

iki ana sektör oldu.

Borçlu sektörlerin dağılımında bir değişiklik

gözlenmedi. En borçlu sektör, finansal olmayan kuruluşlar olmaya

devam ederken, bunu genel yönetim sektörü izledi.

Bu yılın birinci çeyreklik döneminde sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde ise hanehalkı ve finansal

kuruluşların net borç veren, finansal olmayan kuruluşlar ve genel

yönetim sektörlerinin ise net borç alan olduğu gözlendi.

Toplam

ekonominin son dönemde GSYH'nin yüzde 0,5'i oranında net borçlanma gerçekleştirdiği görüldü.

Hanehalkı ve finansal olmayan kuruluşların borçluluk oranlarının

ülke karşılaştırmasına bakıldığında, Türkiye'nin bu dönemde de

borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasındaki konumunu koruduğu

gözlendi.

