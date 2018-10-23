Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu

İSTANBUL (AA) - Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 2018'in ikinci çeyreğinde 11 trilyon 645 milyar lira, yükümlülükleri ise 13 trilyon 475 milyar lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2018'in ikinci çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.
Rapora göre, 2018'in ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 11 trilyon 645 milyar TL, yükümlülükleri ise 13 trilyon 475 milyar TL düzeyine ulaşarak dünyanın geri kalanına 1 trilyon 830 milyar TL'lik net yükümlülük yaratıldı. Dünyanın geri kalanı ve hane halkı ise net alacaklı
konumunu sürdürdü.
Gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, 2018 yılı ikinci
çeyreğinde toplam ekonominin yüzde 3,6 ile net borç veren konumunda
olduğu gözlendi.
Hane halkı ve finansal olmayan kuruluşların borçluluk oranlarının
ülke karşılaştırmalarına bakıldığında, Türkiye'nin bu dönemde de
borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasındaki konumunu koruduğu
görüldü.
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