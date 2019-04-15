FİNANS

Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

Rapora göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 12 trilyon 365 milyar TL, yükümlülükleri ise 14 trilyon 254 milyar TL düzeyine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 2018'in dördündü çeyreğinde 12 trilyon 365 milyar lira, yükümlülükleri ise 14 trilyon 254 milyar lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2018'in dördüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 12 trilyon 365 milyar TL, yükümlülükleri ise 14 trilyon 254 milyar TL düzeyine ulaştı. Dünyanın geri kalanına olan net yükümlülük ise
bir önceki çeyreğe göre 118 milyar TL azalarak 1 trilyon 889 milyar TL
seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın üçüncü çeyreği ile dördüncü çeyreği arasında gerçekleşen
finansal akımlar incelendiğinde, 32 milyar TL tutarında net işlem
gerçekleşirken, 85 milyar TL tutarında kur ve piyasa fiyatı değişimi
kaynaklı net değerleme artışı gözlendi.

Hanehalkı ve finansal olmayan kuruluşların borçluluk oranlarının
ülke karşılaştırmalarına bakıldığında, Türkiye’nin bu dönemde de borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasındaki konumunu koruduğu
görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Finansal Hesaplar Raporu TCMB

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