Merkez Bankası fonlamayı haftalık vadede yapacak

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Merkez Bankasınca gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamayı Cuma gününden itibaren haftalık vadede yapılmaya başlayacak.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Merkez Bankasınca halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın 14 Eylül 2018 tarihinden itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacaktır. Fonlamanın tamamının haftalık vadede yapılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüş olup teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır."
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