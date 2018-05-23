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Merkez Bankası GLP faizini artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 20:11 | Son Güncelleme

Para Politikası Kurulu: - Geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 13,50’den 16,50’ye yükseltildi - "Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 ve marjinal fonlama oranı yüzde 9,25'te sabit tutuldu" - "Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır" - "Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir"

İSTANBUL (AA) - İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 13,50’den 16,50’ye yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8'de sabit tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Kurul'un, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25 seviyesinde sabit tuttuğu belirtilen duyuruda, GLP uygulaması çerçevesinde,
Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası
borçlanma faiz oranının yüzde 0 düzeyinde bırakıldığı, borç verme faiz oranının yüzde 13,50’den yüzde
16,50’e yükseltildiği ifade edildi.

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- Sıkı
duruş kararlılıkla sürdürülecektir

Duyuruda yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının ve enflasyon beklentilerinde süregelen
yükselişin genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırdığı belirtildi.

Bu çerçevede Kurulun fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdiği vurgulanan duyuruda, "Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam
edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı
duruş kararlılıkla sürdürülecektir.
Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu
değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

Merkez Bankası'nın Aralık 2016'dan bu yana uyguladığı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranları, borçlanma faiz oranları, marjinal fonlama oranları ve GLP borç verme faiz oranları (yüzde) şöyle:

TarihBir hafta vadeli repo ihale faiz oranıBorçlanma faiz oranıMarjinal fonlama oranı Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranı20.12.2016 8,00 7,25 8,50 10,0024.01.2017 8,00 7,25 9,25 11,00
16.03.2017 8,00 7,25 9,25 11,75
26.04.2017 8,00 7,25 9,25 12,25 15.06.2017 8,00 7,25 9,25 12,25
27.07.2017 8,00 7,25 9,25 12,25 14.09.20178,007,259,2512,2526.10.2017 8,00 7,259,25 12,25 14.12.2017 8,00 7,25 9,25 12,75 18.01.2018 8,00 7,25 9,25 12,75 07.03.2018 8,00 7,25 9,25 12,75 25.04.2018 8,00 7,25 9,25 13,50 23.05.2018 8.00 7,25 9,2516,50

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