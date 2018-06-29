FİNANS

Merkez Bankası gösterge kurlara Katar riyalini ekledi

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 09:33 | Son Güncelleme

ABD doları, Avustralya doları, Bulgar levası, Çin yuanı, Danimarka kronu, avro, İngiliz sterlini, İran riyali, İsveç kronu, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, Kuveyt dinarı, Norveç kronu, Pakistan rupisi, Rumen leyi, Rus rublesi ve Suudi Arabistan riyalinin ardından Katar riyali de alım satıma konu olabilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satım konusu yapılan dövizlere Katar riyalini de ekledi.

TCMB'nin "Türk Parasını Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge"si, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Genelgede, TCMB tarafından alım satım konusu yapılan dövizlerde değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda daha önce ABD doları, Avustralya doları, Bulgar levası, Çin yuanı, Danimarka kronu, avro, İngiliz sterlini, İran riyali, İsveç kronu, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, Kuveyt dinarı, Norveç kronu, Pakistan rupisi, Rumen leyi, Rus rublesi ve Suudi Arabistan riyalinin bulunduğu gösterge niteliğindeki TCMB kurlarına, Katar riyali de eklendi.

Katar riyali böylece, TCMB tarafından alım satıma konu olabilecek.

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