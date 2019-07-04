Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu:

Enerji fiyatları gerileyerek tüketici enflasyonunu olumlu yönde etkiledi. Bir önceki yıldaki yüksek bazın yanı sıra iç talep koşullarındaki zayıf seyir çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlamayı destekledi. Bununla birlikte, temel mal ana eğilimindeki ılımlı seyre karşın, hizmet grubu ana eğiliminde canlı turizm talebi kaynaklı olarak bir miktar yükseliş izlendi.

Çekirdek enflasyon göstergesi B endeksinin yıllık değişim oranı ise 0,62 puan düşüşle yüzde 16,28 olarak gerçekleşti. Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları oldu.

Rapora göre, haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 0,03 arttı ve yıllık enflasyon 2,99 puan azalarak yüzde 15,72'ye geriledi.

Haziran ayında hizmet fiyatları yüzde 1,65 yükseldi, grup yıllık enflasyonu 0,23 puan azalarak yüzde 14,92'ye geriledi. Bu dönemde yıllık enflasyon haberleşme ve diğer hizmetler grubunda gerilerken, diğer alt kalemlerde artış gösterdi. Haberleşme hizmetleri yıllık enflasyonunda baz etkisi kaynaklı düşüş gözlenirken, lokanta-otel grubunda turizmdeki canlılığa da bağlı olarak gerek yemek hizmetleri gerekse konaklama hizmetlerinde yüksek fiyat artışları izlendi.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde, enflasyonun ana eğiliminde yükseliş gözlendi. Bu gelişmede, büyük ölçüde hizmet fiyatları belirleyici oldu.

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda, temel mal, enerji ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 1,99, 0,55, 0,32 ve 0,08 puan azaldı.

Haziranda B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0,62 ve 1,01 puan düşüşle yüzde 16,28 ve 14,86 olarak gerçekleşti.

Ulaştırma grubu enflasyonundaki yükselişte kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı fiyatları (aylık

yüzde 15,80) öne çıktı. Geçmiş enflasyona endeksleme davranışına bağlı olarak eğitim hizmetleri

enflasyonundaki yukarı yönlü seyir devam etti.

- "Enerji fiyatları haziran ayında yüzde 1,04 azaldı"

Rapora göre haziran ayında temel mal grubu yıllık enflasyonu 1,80 puan düşüşle yüzde 14,79 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon tüm alt gruplarda gerilemeye devam etti. Dayanıklı mal grubunda otomobil fiyatlarındaki yüzde 1,04’lük artışa karşın, diğer alt kalemlerin etkisiyle ılımlı bir fiyat artışı

gözlendi.

Giyim grubunda fiyat değişimi dönemsel ortalamaların altında gerçekleşmeye devam

etti. Diğer temel mallarda ise bir süredir yavaşlamakta olan aylık fiyat artışlarının bu dönemde

yükseldiği görüldü. Yüksek baz etkisinin yanı sıra yakın dönemdeki döviz kuru gelişmeleri ve iktisadi

faaliyetteki zayıf seyir, temel mal enflasyonundaki düşüşü destekledi.

Enerji fiyatları haziran ayında yüzde 1,04 azaldı. Bu gelişmede şebeke suyu ve akaryakıt fiyatları etkili oldu. Bu dönemde, döviz kuru gelişmeleri ve petrol fiyatlarındaki düşüş ile

akaryakıt fiyatları yüzde 2,23 gerilerken, şebeke suyu fiyatlarındaki düşüşte İstanbul ilindeki

indirimin etkisi öne çıktı.