Merkez Bankası, Herkes İçin Ekonomi ile Gaziantep'te

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), geçen yıl hayata geçirilen finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi girişimi olan Herkes İçin Ekonomi kapsamında Gaziantep'te öğretmen, öğrenci ve üniversitelilere yönelik etkinlikler düzenledi.

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, banka Herkes İçin Ekonomi kapsamında gerçekleştirdiği bir etkinlik serisi ile Anadolu'ya açılıyor.

Bu kapsamda Herkes İçin Ekonomi Anadolu'da Projesi ile Ekim 2018 - Aralık 2019 döneminde TCMB şubelerinin bulunduğu yedi bölgeden birer ilde ekonomi eğitimi amacıyla öğretmen, öğrenci ve üniversitelilere yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Projenin ilk adımı ise 17 Ekim'de Gaziantep'te atıldı. Merkez Bankası Gaziantep Şubesinde düzenlenen öğretmen buluşmalarında ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinden oluşan 45 kişilik eğitimci kadrosu, bankanın yöneticileri ile bir araya geldi.

Etkinlikte, Herkes İçin Ekonomi girişimi, ekonomi eğitiminin önemi, öğretmenlerin bu projedeki yerine değinilirken, TCMB ve para politikasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.