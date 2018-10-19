FİNANS

Merkez Bankası, Herkes İçin Ekonomi ile Gaziantep'te

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

Herkes İçin Ekonomi kapsamında Anadolu'ya açılan Merkez Bankası, projenin ilk adımını Gaziantep'te atarak öğretmen, öğrenci ve üniversitelilere yönelik etkinlikler düzenledi - Gaziantep'te gerçekleştirilen etkinlikler ile yaklaşık bin öğrenciye erişilmiş olacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), geçen yıl hayata geçirilen finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi girişimi olan Herkes İçin Ekonomi kapsamında Gaziantep'te öğretmen, öğrenci ve üniversitelilere yönelik etkinlikler düzenledi.

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, banka Herkes İçin Ekonomi kapsamında gerçekleştirdiği bir etkinlik serisi ile Anadolu'ya açılıyor.

Bu kapsamda Herkes İçin Ekonomi Anadolu'da Projesi ile Ekim 2018 - Aralık 2019 döneminde TCMB şubelerinin bulunduğu yedi bölgeden birer ilde ekonomi eğitimi amacıyla öğretmen, öğrenci ve üniversitelilere yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Projenin ilk adımı ise 17 Ekim'de Gaziantep'te atıldı. Merkez Bankası Gaziantep Şubesinde düzenlenen öğretmen buluşmalarında ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinden oluşan 45 kişilik eğitimci kadrosu, bankanın yöneticileri ile bir araya geldi.

Etkinlikte, Herkes İçin Ekonomi girişimi, ekonomi eğitiminin önemi, öğretmenlerin bu projedeki yerine değinilirken, TCMB ve para politikasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Gaziantep'teki etkinliğin ikinci gününde, banka çalışanları Hayri Küpeli İlkokulunda sekiz şubede 295 dördüncü sınıf öğrencisine yönelik sınıf içi eğitim düzenledi. Bir ders saati süresince çizgi film Rafadan Tayfa'nın Merkez Bankasına Bir Yolculuk adlı bölümü ve banknotların basım sürecini anlatan bir video eşliğinde para, TCMB ve enflasyona ilişkin bilgiler verildi.

Öte yandan Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulunu da ziyaret eden Merkez Bankası çalışanları, yaklaşık 250 yedinci sınıf öğrencisine yaptıkları bir sunumla ekonominin temel kavramlarını anlattı.

Etkinlik kapsamında bugün ise Herkes İçin Ekonomi ekibi Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi ve Vehbi Dinçerler Fen Lisesinde yaklaşık 300 kişilik 11. sınıf öğrencisine Merkez Bankasını tanıtan bir sunum gerçekleştirecek. Etkinliğin son etabında, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek üniversite buluşmalarına Gaziantep ve Hasan Kalyoncu Üniversitelerinden 250 öğrenci katılacak.

\

- Proje ile 2019 sonuna kadar Türkiye'nin yedi bölgesine ulaşılacak

Gaziantep'te üç gün süren etkinlikler ile yaklaşık bin öğrenciye erişilmiş olacak. Herkes İçin Ekonomi Anadolu'da 2019'un sonuna kadar Türkiye'nin yedi bölgesine de ulaşmış olacak.

Merkez Bankası'nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenlere yönelik hazırladığı eğitim materyalleri, Herkes İçin Ekonomi mikrositesinde (herkesicin.tcmb.gov.tr) ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağında (www.eba.gov.tr/eicerik/tcmb) yer alıyor.

Herkes İçin Ekonomi, ekonomiye ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek için her bir hedef kitleye uygun içerikler sunarken, farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli faaliyetler ile Merkez Bankası ve faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapmayı amaçlıyor.

PARTNERMotoruyla ünlenen blogger Olga Petrova'nın korkunç sonu!Motoruyla ünlenen blogger Olga Petrova'nın korkunç sonu!
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesiİBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 'NAR' Projesi imzalandıSavunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 'NAR' Projesi imzalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Herkes İçin Ekonomi merkez bankası

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı

BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İncirliovalı mandalina üreticisi fiyattan yakındı

İncirliovalı mandalina üreticisi fiyattan yakındı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 'NAR' Projesi imzalandı

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 'NAR' Projesi imzalandı

Bursa'da suya ikinci indirim

Bursa'da suya ikinci indirim

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Bursa Turizm Fuarı açıldı

Bursa Turizm Fuarı açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.