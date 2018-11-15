FİNANS

Merkez Bankası kasım ayı beklenti anketi

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

2018 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 24,45 oldu - Büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e indi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 24,45'e çıktı

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Buna göre, kasım ayı TÜFE beklentisi, yüzde 1,31'den yüzde 0,88 geriledi. Aralık ve ocak ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 0,77 ve yüzde 1,71 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 24,22'den yüzde 24,45'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı dönemde yüzde 17,03'ten yüzde 17,38'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 12,70'den yüzde 12,97'ye yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla gerileyerek 5,9894'ten 5,6405'e indi. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, 6,5307'den 6,3709'a geriledi.

Bir önceki anket döneminde 40,7 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 36,7 milyar dolara indi. 2019 yılı cari açık beklentisi de 31,6 milyar dolardan 29,8 milyar dolara düştü.

\

- Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,1

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e geriledi. 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 1,9'dan yüzde 1,6'ya indi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 24'de, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de yüzde 23,93'te sabit kaldı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri yüzde 24 ve yüzde 20,70 olarak kayıtlara geçti.

Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 21,71 ve 12 ay sonrası için yüzde 19,26 oldu.

PARTNERYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin olduYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin oldu
Zirvede hedefimiz 4 milyar liralık yatırımZirvede hedefimiz 4 milyar liralık yatırım
TAV Çinli turistlere Wirecard ile odaklanıyorTAV Çinli turistlere Wirecard ile odaklanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beklenti anketi TCMB

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Kanadalı şirket Neredennereye.com'u satın aldı

Kanadalı şirket Neredennereye.com'u satın aldı

Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gilead Sciences Türkiye çalışanları Darüşşafaka için koştu 

Gilead Sciences Türkiye çalışanları Darüşşafaka için koştu 

Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı 

Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı 

Tarım makineleri ihracatında hedef 800 milyon dolar 

Tarım makineleri ihracatında hedef 800 milyon dolar 

Zirvede hedefimiz 4 milyar liralık yatırım

Zirvede hedefimiz 4 milyar liralık yatırım

TAV Çinli turistlere Wirecard ile odaklanıyor

TAV Çinli turistlere Wirecard ile odaklanıyor

Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.