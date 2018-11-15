Merkez Bankası kasım ayı beklenti anketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 24,45'e çıktı

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Buna göre, kasım ayı TÜFE beklentisi, yüzde 1,31'den yüzde 0,88 geriledi. Aralık ve ocak ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 0,77 ve yüzde 1,71 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 24,22'den yüzde 24,45'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı dönemde yüzde 17,03'ten yüzde 17,38'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 12,70'den yüzde 12,97'ye yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla gerileyerek 5,9894'ten 5,6405'e indi. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, 6,5307'den 6,3709'a geriledi.

Bir önceki anket döneminde 40,7 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 36,7 milyar dolara indi. 2019 yılı cari açık beklentisi de 31,6 milyar dolardan 29,8 milyar dolara düştü.