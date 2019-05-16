Merkez Bankası mayıs ayı beklenti anketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,68'e yükseldi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 1,12 olan mayıs ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,48'e yükseldi. Haziran ve temmuz ayları TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1,10 ve yüzde 0,96 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 16,23'ten mayısta yüzde 16,68'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre artarak yüzde 15,38'ten yüzde 15,48'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 12,06'dan yüzde 12,34'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,2030'dan 6,4310'a yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre yükselerek 6,4287'den 6,6824'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 17,6 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi 14,7 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 24,2 milyar dolardan 22 milyar dolara geriledi.