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Merkez Bankası nisan ayı beklenti anketi

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,23'e yükseldi - GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 0,60 oldu - Yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,2030'a yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,23'e yükseldi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 1,54 olan nisan ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e yükseldi. Mayıs ve haziran ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1,12 ve yüzde 0,88 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 15,64'den nisanda yüzde 16,23'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre artarak yüzde 15,24'den yüzde 15,38'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11,80'den yüzde 12,06'e çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,0615'den 6,2030'a yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre yükselerek 6,2996'dan 6,4287'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 21,4 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 17,6 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 26,3 milyar dolardan 24,2 milyar dolara geriledi.

- Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 0,6

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 1,2'den yüzde 0,6'ya geriledi. 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 3,2'den yüzde 2,9'a düştü.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 24'de sabit kalırken, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise 23,39'dan yüzde 23,92'e çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 19,33 olarak kayıtlara geçti.

Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 22,59 ve 12 ay sonrası için yüzde 18,54 oldu.

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2019 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi TCMB

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