FİNANS

Merkez Bankası Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu:

FİNANS HABERLERİ  | 06.05.2019 10:57 | Son Güncelleme

"Temel mal grubu enflasyonu Türk lirasındaki değer kaybına karşın iç talepteki zayıf seyrin de etkisiyle yavaşlamıştır" - "Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama temel mal grubu kaynaklı olarak devam etti" - "Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürmüştür" - "Fiyat ayarlamalarının sürmesiyle tütün grubu enflasyonundaki yükselişin mayıs ayında devam etmesi beklenmektedir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, "Temel mal grubu enflasyonu Türk lirasındaki değer kaybına karşın iç talepteki zayıf seyrin de etkisiyle yavaşlamıştır." ifadelerine yer verildi.

TCMB tarafından nisan ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı.

Rapora göre nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 1,69 arttı ve yıllık enflasyon 0,21 puan azalarak yüzde 19,50 oldu. Çekirdek enflasyon
göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama temel mal grubu kaynaklı olarak devam etti, hizmet enflasyonu görece yatay seyrini sürdürdü. Çekirdek göstergelerin ana eğilimi ise düşük seviyelerini korudu. Bu dönemde, enerji grubunda fiyatlar aylık bazda artsa da yıllık enflasyon baz
etkileriyle geriledi. Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürdü.

Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0,94 ve 1,23 puan azalarak yüzde 16,78 ve 16,30 olarak gerçekleşti. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mal, enerji ve hizmet gruplarının katkılarında sırasıyla 0,55, 0,25 ve 0,05 puan düşüş gözlenirken, gıda ve alkol-tütün gruplarının katkıları 0,33'er puan arttı.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları yataya yakın seyretti. Bu dönemde ana eğilim hizmet grubunda bir miktar düşerken, temel mal grubunda önemli bir değişim göstermedi.

Nisan ayında hizmet fiyatları yüzde 0,81 yükseldi, yıllık enflasyonu ise yüzde 15,15 ile yataya yakın seyretti. Bu dönemde alt gruplarda yıllık enflasyon bir önceki aya göre kayda değer bir değişim göstermedi. Ulaştırma hizmetleri fiyatlarındaki yükselişte şehirlerarası karayolu yolcu taşıma hizmetleri belirleyici oldu. Diğer hizmetler grubunda, emek yoğun kalemlerde (bakım onarım, ev içi hizmetler, berber-kuaför vb.) fiyat artışlarının yüksek seyrettiği gözlendi. Bunun yanında, geçmiş enflasyona endeksleme davranışına da bağlı olarak eğitim hizmetlerindeki yüksek fiyat artışları devam etmişti. Kira grubunda ise aylık artışlar düşük seyrini korudu.

Temel mal grubu yıllık enflasyonu nisan ayında 2,47 puan düşüşle yüzde 17,45 oldu. Yıllık enflasyon tüm alt gruplarda gerilemeye devam etti. Aylık bazda yüzde 1,97 yükselen dayanıklı mal grubunda mobilya (yüzde 6,15), otomobil (yüzde 1) ve beyaz eşya (yüzde 2,19) fiyatları öne çıktı. Diğer temel mallar grubunda ise fiyat artışı ılımlı görünümünü korudu. Bu dönemde, giyim fiyatlarındaki artış mevsim ortalamalarının oldukça altında kadı. Özetle, temel mal grubu enflasyonu Türk lirasındaki değer kaybına karşın iç talepteki zayıf seyrin de etkisiyle yavaşladı.

- "Eşel mobil uygulamasının devreye girmesi akaryakıt fiyatlarında daha olumsuz bir görünümü sınırladı"

Rapora göre enerji fiyatları nisan ayında yüzde 1 arttı. Bu gelişmede döviz kuru ve petrol fiyatları kaynaklı olarak aylık bazda yüzde 2,35 artış gösteren akaryakıt fiyatları etkili oldu. Bu dönemde, eşel mobil uygulamasının devreye girmesi akaryakıt fiyatlarında daha olumsuz bir görünümü sınırladı. Bu çerçevede, enerji grubu yıllık enflasyonu baz etkisiyle yüzde 14,42 seviyesine geriledi.

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu nisan ayında 2,09 puan artarak yüzde 31,86 oldu. Bu yükselişte, yıllık enflasyonu yüzde 45,69'a ulaşan işlenmemiş gıda grubu belirleyici oldu. Özellikle, taze meyve-sebze grubunda yıllık enflasyonun yüzde 73,66'ya ulaşması dikkati çekti. Bu dönemde, patates (yüzde 23,17) ve beyaz et fiyatları (yüzde 10,84) yüksek oranda artarken, kırmızı et fiyatlarında mart ayında görülen artış eğilimi önemli ölçüde hızlandı (yüzde 6,39). İşlenmiş gıda grubunda fiyatlar nisan ayında yüzde 0,97 arttı, grup yıllık enflasyonu 0,47 puan yükselişle yüzde 19,16 oldu. Bu grupta ekmek-tahıllar başta olmak üzere alt gruplar genelinde fiyat artışları izlendi. Bu gelişmelerle, taze meyve-sebze dışı gıda yıllık enflasyonu yüzde 23,26
seviyesine yükseldi.

Nisan ayında tütün ürünleri fiyatları yüzde 7,45 oranında arttı. Böylelikle, tütün ürünlerindeki nispi ÖTV oranının ocak ayında yüzde 63'ten yüzde 67'ye yükseltilmesinin ilk yansımaları görüldü. Bu doğrultuda, alkol-tütün grubunun yıllık enflasyonu 6,95 puan artışla yüzde 9,66'ya ulaştı. Fiyat
ayarlamalarının sürmesiyle tütün grubu enflasyonundaki yükselişin mayıs ayında devam etmesi bekleniyor.

- "Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları güçlendi"

Rapora göre yurt içi üretici fiyatları nisan ayında yüzde 2,98 arttı, yıllık enflasyon 0,48 puan yükselerek yüzde 30,12 oldu. Bu artışta, döviz kuru gelişmeleri ile petrol fiyatlarındaki artışın etkisi hissedildi. Bu dönemde, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimi yükseldi.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, enerji grubunda belirgin olmak üzere, fiyatların alt gruplar genelinde arttığı gözlendi. Enerji grubundaki artışta petrol ürünleri ile elektrik fiyatları etkili oldu. Dayanıklı tüketim malları fiyatları mobilya grubu; dayanıksız tüketim malları fiyatları ise et ürünleri öncülüğünde yükseldi.

Ara malı grubundaki fiyat artışında demir-çelik, tekstil iplik ve elyafları ile temel kimyasallar; sermaye mallarında metal yapı ürünleri, motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları ile makineler belirleyici oldu. Sonuç olarak, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları güçlendi.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
MB: Gıda yıllık enflasyonu yükselişi sürdürdüMB: Gıda yıllık enflasyonu yükselişi sürdürdü
Darüşşafaka’da Pilav Günü kutlandıDarüşşafaka’da Pilav Günü kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enflasyon Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu TCMB

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Dolar 6 lirayı gördü

Dolar 6 lirayı gördü

Kredi kullananlar dikkat

Kredi kullananlar dikkat

İndirimler satışları arttırmaya yetmedi

İndirimler satışları arttırmaya yetmedi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teknik hizmetler sektörü için çözüm platformu kuruluyor

Teknik hizmetler sektörü için çözüm platformu kuruluyor

ISTEB: Emlakçılıkta etkin bir mevzuat çalışmasına ihtiyaç var

ISTEB: Emlakçılıkta etkin bir mevzuat çalışmasına ihtiyaç var

MB: Gıda yıllık enflasyonu yükselişi sürdürdü

MB: Gıda yıllık enflasyonu yükselişi sürdürdü

Darüşşafaka’da Pilav Günü kutlandı

Darüşşafaka’da Pilav Günü kutlandı

Ramazan öncesi et talebi arttı

Ramazan öncesi et talebi arttı

İncirliovalı erik üreticisi fiyattan memnun ancak rekolte düşük

İncirliovalı erik üreticisi fiyattan memnun ancak rekolte düşük

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.