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Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 17:23 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: - "Her genel kurulda, hissedarların sermaye ve kar dağıtımına ilişkin eleştirilerini değerlendiriyoruz" - "Şikayete konu hususlar, kanuni düzenleme gerektiriyor. Toplantıdaki konuları sizden gelen değerlendirmeler ve taleplerle birlikte ilgili makamlarla paylaşacağız"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, her genel kurulda, hissedarların sermaye ve kar dağıtımına ilişkin eleştirilerini değerlendirdiklerini belirterek, "Şikayete konu hususlar kanuni düzenleme gerektiriyor. Toplantıdaki konuları sizden gelen değerlendirmeler ve taleplerle birlikte ilgili makamlarla paylaşacağız." dedi.

Merkez Bankasının 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, Bankanın İdare Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Genel Kurulda söz alan hissedarlardan Ahmet Mirza, bankanın 1930 yılında 250 bin hisseyle kurulduğunu anımsatarak, bunun 48 binini 100 lira değerinde hisse senedi alan küçük hissedarların oluşturduğunu ifade etti.

Merkez Bankası yönetimini başarılı bulduğunu ve takdir ettiğini dile getiren Mirza, "Merkez Bankası'nın başkanı, yönetimi konusunda hiçbir şikayetim yok. Yönetmelik ve tüzükte bizim ne haklarımız var, onu öğrenmek istiyorum. Haklarımız yıllardır yenmiş, her yıl konu mankeni olarak genel kurula katılıyoruz. 100 lira değerinde hisse senedi alan kişilerden bir kişi bile bu bankada görev almamıştır. İktidarlar bizim hisselerimizi hep Hazine'ye aktarmışlar. 100 liralık hisselerimiz nasıl 1 lira olmuş, anlayamıyorum. En azından bankanın hissedarları adına bir tesis yapılsa, başarılı çocuklarımız yurt dışına eğitime gönderilse, fena mı olur?" diye konuştu.

Hissedar Jale Yazıcıoğlu ise babasının 42 hisseyle Merkez Bankası'na ortak olduğunu belirterek, "Senelerdir temettü almadığım halde 15 gün önce Merkez Bankası'na gittim ve 2016-2017 senelerinin temettülerini aldım. İki yıl için 48 kuruş. Bu kadar çok parayı nasıl taşıyacağımı bilemedim." ifadelerini kullandı.

- "Hissedarlarımızın tüm kayıtlarını canlı tutuyoruz"

Hissedarların eleştirilerini yanıtlayan Çetinkaya, her genel kurulda, hissedarların sermaye ve kar dağıtımına ilişkin eleştirilerini değerlendirdiklerini söyledi. Bu kapsamda Merkez Bankası'nın kuruluş sürecinden, bugüne kadar ki yapılanmasına dair bilgilendirme notu hazırlayıp hissedarlarla paylaşacaklarını dile getiren Çetinkaya, "Yıllar içinde erişim zorluğu yaşamış bir miktar hissedar var ama biz bütün kayıtlarımızı canlı tutuyoruz ve varisler kanalıyla da bilgilendirmeler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Merkez Bankası hakkında hissedarların şikayete konu ettiği hususların kanuni düzenleme gerektirdiğine işaret eden Çetinkaya, "Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda da aslında birçok değişim ve bilgilendirmeler oldu. Toplantıdaki konunları sizden gelen değerlendirmeler ve taleplerle birlikte ilgili makamlarla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Merkez Bankası olarak akademik çalışmalara destek programları çerçevesinde katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Çetinkaya, bu konuda ilave bilgilendirmelere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kurumsal sosyal sorumluluk konularında Merkez Bankası'nın yıllardır devam ettirdiği çabalar olduğunu hatırlatan Çetinkaya, bu konuda yeni önerilere açık olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından 2018 yılına ait bilanço kar ve zarar hesabı ile kar dağıtımına ilişkin teklif onaylandı. Banka Meclisi üyeleri ile Denetleme Kurulu da ibra edildi.

Genel Kurul toplantısı, boşalan Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyelikleri için yapılan seçimin ardından sona erdi.

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merkez bankası murat çetinkaya Olağan Genel Kurul

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