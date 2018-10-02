Merkez Bankası piyasayı 27 milyar lira fonladı

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 27 milyar lira fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 55 milyar 952 milyon lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05 düzeyinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 oldu.
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