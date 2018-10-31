Merkez Bankası piyasayı 3 milyar lira fonladı

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 3 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 9 milyar 400 milyon lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05 olarak gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 oldu.



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